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सिर्फ हिटमैन और सलमान ही नहीं, छोटे पर्दे पर इन दिग्गज सितारों ने भी संभाली होस्ट की जिम्मेदारी; देखें लिस्ट

Big Stars as TV Host: सिनेमा और क्रिकेट की दुनिया के कई दिग्गज सितारे टीवी की दुनिया में होस्टिंग के जरिए दर्शकों को अपना दीवाना बना रहे हैं. इन दिनों पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और हिटमैन रोहित शर्मा भी टीवी शो होस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान बिग बॉस 20 शो को होस्ट करते दिख रहे हैं. आइए जानते हैं उन सितारों के नाम, जो छोटे पर्दे पर तहलका मचा रहे हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 30, 2026 1:43:06 PM IST

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अजय देवगन

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन भी टीवी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं. वह इस साल शुरू होने वाले ‘क्राइम पेट्रोल' के नए सीजन को होस्ट कर रहे हैं. आपको बता दें कि शो का नया सीजन 31 अगस्त से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर शुरू हो चुका है.

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वीरेंद्र सहवाग

'राइज एंड फॉल' सीजन 2 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं. क्रिकेट के मैदान के बाद अब वीरू पाजी छोटे पर्दे पर भी कमाल करते दिख रहे हैं.

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अमिताभ बच्चन

सदी के महानायक कहे जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन बड़े पर्दे पर जलवा बिखेरने के बाद अब टीवी की दुनिया में कौन बनेगा करोड़पति शो की होस्टिंग से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.

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सलमान खान

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान इन दिनों 'बिग बॉस 20' शो को होस्ट कर रहे हैं. अभिनेता लगभग 11 सालों से लगातार इस शो के होस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इस शो को काफी पसंद किया जाता है.

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रोहित शर्मा

क्रिकेटर रोहित शर्मा ने भी टीवी की दुनिया में कदम रखा है. उनका शो ‘फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा’ 19 सितंबर 2026 से सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहा है. यह रोहित का टीवी होस्ट के तौर पर पहला शो है, जिसे उनके फैंस काफी प्यार दे रहे हैं.

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माधुरी दीक्षित

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित भी टीवी होस्टिंग में वापसी कर चुकी हैं. वह केबीसी के मराठी वर्जन ‘कोण होणार करोडपती’ को होस्ट कर रही है. यह उनकी 24 साल बाद होस्ट के तौर पर वापसी है. इससे पहले वह 2002 में ‘कहीं न कहीं कोई है’ होस्ट कर चुकी हैं.

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अनिल कपूर

अनिल कपूर ‘इंडिया के टॉप 1%’ नाम का अनोखा गेम शो होस्ट कर रहे हैं. इसमें सामान्य ज्ञान के बजाय कंटेस्टेंट्स की लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और कॉमन सेंस को परखा जाता है. शो में 100 प्रतियोगी हिस्सा लेते हैं और सवाल धीरे-धीरे मुश्किल होते जाते हैं.

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