सिर्फ हिटमैन और सलमान ही नहीं, छोटे पर्दे पर इन दिग्गज सितारों ने भी संभाली होस्ट की जिम्मेदारी; देखें लिस्ट

Big Stars as TV Host: सिनेमा और क्रिकेट की दुनिया के कई दिग्गज सितारे टीवी की दुनिया में होस्टिंग के जरिए दर्शकों को अपना दीवाना बना रहे हैं. इन दिनों पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और हिटमैन रोहित शर्मा भी टीवी शो होस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान बिग बॉस 20 शो को होस्ट करते दिख रहे हैं. आइए जानते हैं उन सितारों के नाम, जो छोटे पर्दे पर तहलका मचा रहे हैं.