रोहित शर्मा के करियर के 5 ऐसे मनहूस पल, जो कभी नहीं भूल पाएंगे हिटमैन!
रोहित शर्मा, हिटमैन, कप्तान और भारतीय क्रिकेट के सितारे. उन्होंने अपनी कप्तानी में कई यादगार जीत दिलाईं, लेकिन हर चमक के पीछे कुछ ऐसी हारें भी हैं, जिन्हें वे और उनके फैंस शायद कभी भूल न पाएं. आइए देखिए रोहित शर्मा के करियर के 5 बड़े दाग, जिनमें हर मैच ने उन्हें और टीम इंडिया को एक नई सीख दी.
1. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी हार
विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की टीम सिर्फ 117 रन ही बना सकी. ऑस्ट्रेलिया ने 234 गेंद शेष रहते जीत हासिल की। यह रोहित के करियर की सबसे बड़ी वनडे हारों में से एक है.
2. एक कैलेंडर ईयर में एक भी जीत नहीं
2024 में रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने कोई मुकाबला नहीं जीता. श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच की सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। किसी भी कप्तान के लिए यह बेहद पीड़ा देने वाला रिकॉर्ड है.
3. न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप
भारतीय टीम को पहली बार घर पर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीत हासिल की। यह हार रोहित के करियर की सबसे बड़े टेस्ट दागों में से एक है.
4. घर पर सबसे ज्यादा हार
रोहित की कप्तानी में भारत को घर पर कुल 5 टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ मिली ये हार किसी भी भारतीय कप्तान के लिए सबसे ज्यादा है.
5. WTC फाइनल में हार
दूसरे WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को 209 रन से हार मिली. रोहित ने दोनों पारियों में सिर्फ 58 रन बनाए. तीसरी ICC ट्रॉफी जीतने का मौका हाथ से निकल गया, और यह हार रोहित शायद कभी नहीं भूल पाएंगे.