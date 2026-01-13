  • Home>
  कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती!

कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती!

Rohit Khatri-Fitgirl: रोहित खत्री और उनकी पत्नी फिटगर्ल दोनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पॉपूलर हैं. वे एक फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और लाखों लोगों को मोटिवेट करते हैं. उनकी मेहनत और फिट बॉडी ने उन्हें स्टार बना दिया है. दोनों ने 2022 में शादी की. साथ में वे RK Fitness जिम चलाते हैं, जो दिल्ली में बहुत पॉपुलर है.
 

By: Preeti Rajput | Published: January 13, 2026 1:53:13 PM IST

कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती!
1/7

रोहित खत्री का शुरुआती जीवन

रोहित खत्री दिल्ली से हैं. बचपन में उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी. लेकिन फिटनेस की तरफ उनका झुकाव बढ़ा. वे जिम गए और बॉडी बनाने में लग गए. आज वे स्पोर्ट्स साइंस न्यूट्रिशनिस्ट हैं और लोगों को सही डाइट-वर्कआउट बताते हैं.

कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती! - Photo Gallery
2/7

सोशल मीडिया पर सफलता

रोहित का यूट्यूब चैनल "Rohit Khatri Fitness" बहुत बड़ा है. इसमें 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. वे घर पर और जिम में वर्कआउट वीडियो डालते हैं. इंस्टाग्राम पर भी लाखों फॉलोअर्स हैं. उनके वीडियो से लोग घर बैठे फिट हो जाते हैं.

कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती! - Photo Gallery
3/7

उनकी पत्नी फिटगर्ल

रोहित की पत्नी का नाम सोनिया सिंह खत्री है. सोशल मीडिया पर उन्हें "फिटगर्ल" या "fitgirl_08" के नाम से जाना जाता है. वे भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं. उनका यूट्यूब चैनल "fitgirl" है, जहां वे वर्कआउट और लाइफस्टाइल वीडियो शेयर करती हैं.

कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती! - Photo Gallery
4/7

दोनों की जोड़ी

रोहित और सोनिया साथ में बहुत क्यूट लगते हैं. वे "Rohit Soniya Vlogs" नाम का चैनल चलाते हैं. इसमें ट्रैवल, डेली लाइफ और फिटनेस वीडियो आते हैं. दोनों ने 2022 में शादी की. साथ में वे RK Fitness जिम चलाते हैं, जो दिल्ली में बहुत पॉपुलर है.

कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती! - Photo Gallery
5/7

फिटनेस में योगदान

रोहित और उनकी पत्नी फिटगर्ल दोनों मिलकर लोगों को हेल्दी लाइफ जीने की सलाह देते हैं. वे ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं. उनकी वजह से कई युवा जिम जाने लगे हैं और फिट रहने की कोशिश करते हैं.

कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती! - Photo Gallery
6/7

सोशल मीडिया पर पॉपूलर

रोहित खत्री सोशल मीडिया पर इसलिए इतने पॉपुलर हैं क्योंकि वे सच्चे और मेहनती हैं. उनकी पत्नी फिटगर्ल भी उनके साथ मिलकर मोटिवेशन देती हैं. दोनों की जोड़ी लोगों को इंस्पायर करती है कि फिटनेस और प्यार साथ में चल सकते हैं. रोहित खत्री के इंस्टाग्राम पर 2.4 मिलियन और उनकी पत्नी के करीब 2.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती! - Photo Gallery
7/7

नेट वर्थ और कमाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 Rohit Khatri की कुल संपत्ति: इंस्टाग्राम आय: 14.6 लाख – ₹20 लाख प्रति माह, यूट्यूब आय: $6.2K – $9.6K प्रति माह है. हालांकि, यह आंकड़ों की सटीक जानकारी नहीं है.

कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती! - Photo Gallery

कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती! - Photo Gallery
कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती! - Photo Gallery
कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती! - Photo Gallery
कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती! - Photo Gallery