कौन है Rohit Khatri? जिनकी पत्नी के दीवाने हैं सारे Gen Z; नेटवर्थ सुन बुझ जाएगी दिमाग की बत्ती!

Rohit Khatri-Fitgirl: रोहित खत्री और उनकी पत्नी फिटगर्ल दोनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पॉपूलर हैं. वे एक फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और लाखों लोगों को मोटिवेट करते हैं. उनकी मेहनत और फिट बॉडी ने उन्हें स्टार बना दिया है. दोनों ने 2022 में शादी की. साथ में वे RK Fitness जिम चलाते हैं, जो दिल्ली में बहुत पॉपुलर है.