रियान पराग के 5 बड़े विवाद, कभी मैदान पर भिड़े, तो कभी अनन्या पांडे को सर्च करते पकड़े गए
Riyan Parag 5 Biggest Controversies: भारत के युवा क्रिकेटर रियान पराग आज 10 नवंबर (मंगलवार) को अपना 25वां जन्मदिन मना रहे हैं. रियान पराग आज 25 साल के हो गए हैं. वो इन दिनों क्रिकेट के मैदान से दूर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें IPL 2026 के दौरान चोट लगी थी. रियान पराग भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल और वनडे में डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल पाए. वह अपने इस छोटे से करियर में क्रिकेट से ज्यादा विवादों को लेकर चर्चा में रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं रियान पराग से जुड़े 5 बड़े विवाद…
ड्रेसिंग रूम में वेपिंग विवाद
IPL 2026 के दौरान रियाग पराग बड़े विवाद में फंस गए थे. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम में वेपिंग (ई-सिगरेट) करते हुए देखा गया. लाइव ब्रॉडकास्ट में यह फुटेज आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. इसके मामले में पराग पर मैच फीस का 25 फीसदी जुर्माना लगाया गया था.
यूट्यूब सर्च हिस्ट्री लीक
Riyan Parag YouTube Search History Leakरियान पराग साल 2024 में सबसे बड़े विवाद में घिरे थे. एक गेमिंग लाइव स्ट्रीम के दौरान रियान पराग ने गलती से अपनी स्क्रीन शेयर कर दी, जिसमें उनकी यूट्यूब सर्च हिस्ट्री लीक हो गई थी. उनकी सर्च हिस्ट्री में कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस (जैसे सारी अली खान और अनन्या पांडे) से जुड़े आपत्तिजनक सर्च कीवर्ड्स दिखाई दिए थे. इसको लेकर रियान पराग को इंटरनेट पर खूब ट्रोल किया गया था.
टी20 वर्ल्ड कप देखने पर विवादित बयान
टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले रियान पराग ने एक इंटरव्यू में विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था, 'मैं वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं देखूंगा. मैं टी20 वर्ल्ड कप तब देखूंगा, जब मैं खुद उसमें खेलूंगा.' रियान पराग का ये बयान फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसको लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया.
RCB प्लयर्स से भिड़े थे रियान पराग
एक बार रियान पराग IPL में RCB के खिलाफ मैच में विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से भिड़ गए थे. हर्षल पटेल के ओवर में एक छक्का लगाने के बाद पराग और हर्षल के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी. मैच खत्म होने के बाद जब मोहम्मद सिराज ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो पराग उनसे भी भिड़ गए. इस घटना के बाद हर्षल ने पराग से हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया था.
मैच के दौरान अंपायर से बहस
रियान पराग कई बार मैच के दौरान अंपायर के फैसलों पर नाराज हो जाते हैं, जिसको लेकर वो बहसबाजी पर उतर आते हैं. उनके इस व्यवहार को लेकर उन्हें खूब आलोचना का सामना करना पड़ा.