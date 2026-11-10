रियान पराग के 5 बड़े विवाद, कभी मैदान पर भिड़े, तो कभी अनन्या पांडे को सर्च करते पकड़े गए

Riyan Parag 5 Biggest Controversies: भारत के युवा क्रिकेटर रियान पराग आज 10 नवंबर (मंगलवार) को अपना 25वां जन्मदिन मना रहे हैं. रियान पराग आज 25 साल के हो गए हैं. वो इन दिनों क्रिकेट के मैदान से दूर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें IPL 2026 के दौरान चोट लगी थी. रियान पराग भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल और वनडे में डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल पाए. वह अपने इस छोटे से करियर में क्रिकेट से ज्यादा विवादों को लेकर चर्चा में रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं रियान पराग से जुड़े 5 बड़े विवाद…