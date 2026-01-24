Riya Sen Beauty Secret: आज भी यंग दिखती है Ragini MMS 2 की स्टार रिया सेन, जानें नैचुरल ग्लो का सीक्रेट और स्किनकेयर रूटीन

Riya Sen

अपनी बोल्ड इमेज और खूबसूरती के लिए पहचानी जाने वाली रिया सेन आज भी एकदम फिट और ग्लोइंग दिखती हैं. रिया आज भी नेचुरल स्किनकेयर को ज्यादा अच्छा और बेहतर मानती हैं. रिया का मानना है कि फेस को बार-बार क्लिन करना बहुत जरूरी है. साथ ही मेकअप के बाद स्किन की अच्छी तरह से दएखभाल भी बहुत जरूरी है. क्योंकि साफ स्किन ग्लोइंग स्किन की पहली सीढ़ी है.