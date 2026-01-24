  • Home>
  • Riya Sen Beauty Secret: आज भी यंग दिखती है Ragini MMS 2 की स्टार रिया सेन, जानें नैचुरल ग्लो का सीक्रेट और स्किनकेयर रूटीन

Riya Sen Beauty Secret: आज भी यंग दिखती है Ragini MMS 2 की स्टार रिया सेन, जानें नैचुरल ग्लो का सीक्रेट और स्किनकेयर रूटीन

Riya Sen Beauty Secret: बोल्ड लुक्स के रिया सेन को जाना जाता है. आज रिया 46 साल की हो गईं है लेकिन रिया की स्किन और लुक्स आजभल भी किसी यंग एक्ट्रेस से कम नहीं दिखते हैं. जानते हैं रिया सेन की इस यंग और नेचुरल ग्लोइंग स्किन का क्या है सीक्रेट फॉर्मूला


By: Tavishi Kalra | Published: January 24, 2026 11:14:29 AM IST

1/6

Riya Sen

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रिया सेन 46 की उम्र में भी बिलकुल यंग और फिट दिखती हैं. रिया सेन Ragini MMS 2 की स्टार रही हैं और आज भी अपनी ग्लोंइंग स्किन, स्किनकेयर के लिए लोग इनको फॉलो करते हैं

2/6

Riya Sen

आखिर रिया सेन की बेदाग त्वचा का फॉमूला क्या है, इसके लिए रिया अपनी डाइट में क्या शामिल करती हैं और इसके लिए क्या स्किनकेय करते हैं और किस तरह के लािफ स्टाइल को फॉलो करती हैं जानते हैं.

3/6

Riya Sen

अपनी बोल्ड इमेज और खूबसूरती के लिए पहचानी जाने वाली रिया सेन आज भी एकदम फिट और ग्लोइंग दिखती हैं. रिया आज भी नेचुरल स्किनकेयर को ज्यादा अच्छा और बेहतर मानती हैं. रिया का मानना है कि फेस को बार-बार क्लिन करना बहुत जरूरी है. साथ ही मेकअप के बाद स्किन की अच्छी तरह से दएखभाल भी बहुत जरूरी है. क्योंकि साफ स्किन ग्लोइंग स्किन की पहली सीढ़ी है.

4/6

Riya Sen

रिया हाइड्रेशन पर बहुत ध्यान देती हैं.पानी पीना और लिक्विड्स का इनटेक बहुत जरूरी है.

5/6

Riya Sen

इसके साथ ही रिया अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखती हैं. फल, हरी सब्जियां, नट्स और हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में शामिल करती हैं.जंक फूड और शुगर से दूर रहती हैं.

6/6

Riya Sen

साथ ही अपने आप को फिट रखने के लिए डेली योगा भी करती हैं. , स्ट्रेचिंग और हल्की एक्सरसाइज आपकी फिट और एनर्जी से भरपूर रखता है. जिससे सीधा चेहरे की चमक पर दिखाई देती है. इन सभी के साथ जरूरी है प्रॉपर स्लिप भी.

