Riya Sen MMS Reality: इंटरनेट पर बदनाम करने का खेल? रिया सेन MMS मामले की अंदरूनी हकीकत

Riya Sen Ashmit patel Leak Video: रिया सेन वो नाम है जिसने बॉलीवुड में एंट्री लेते ही धमाल मचा दिया था, वहीं फिर एक लीक MMS ने उनका करियर पूरी तरह डुबा दिया था. वहीं फिर हर तरह की मुश्किलें झेलने के बाद रिया सेन ने उस MMS पर बात की जिसमें कथित तौर पर वो और अश्मित पटेल थे. दरअसल, ‘मल्लिका शेरावत MMS’ से बहुत पहले, एक क्लिप थी जिसमें कथित तौर पर रिया सेन और अश्मित पटेल थे. रिया अब “कुछ सोचने-समझने के बाद” अपनी कहानी का अपना पक्ष बता रही हैं. चलिए जान लेते हैं इस लीक MMS को लेकर रिया ने क्या सफाई दी थी.