Riya Sen MMS Reality: इंटरनेट पर बदनाम करने का खेल? रिया सेन MMS मामले की अंदरूनी हकीकत
Riya Sen Ashmit patel Leak Video: रिया सेन वो नाम है जिसने बॉलीवुड में एंट्री लेते ही धमाल मचा दिया था, वहीं फिर एक लीक MMS ने उनका करियर पूरी तरह डुबा दिया था. वहीं फिर हर तरह की मुश्किलें झेलने के बाद रिया सेन ने उस MMS पर बात की जिसमें कथित तौर पर वो और अश्मित पटेल थे. दरअसल, ‘मल्लिका शेरावत MMS’ से बहुत पहले, एक क्लिप थी जिसमें कथित तौर पर रिया सेन और अश्मित पटेल थे. रिया अब “कुछ सोचने-समझने के बाद” अपनी कहानी का अपना पक्ष बता रही हैं. चलिए जान लेते हैं इस लीक MMS को लेकर रिया ने क्या सफाई दी थी.
क्या बोलीं रिया?
लीक MMS को लेकर रिया ने कहा कि "मुझे लगा था कि लोग मुझे नीचे गिराने का इंतज़ार कर रहे हैं. हैरानी की बात है कि मुझे सभी तरफ से जो सपोर्ट मिला, वो कमाल का था. मैं पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस और इज़्ज़त के साथ बाहर निकल रही हूँ. एक्ट्रेस कहती हैं, "मुझे लगता है कि यह मेरी दूसरी शुरुआत है, मेरी दूसरी ज़िंदगी है."
रिया ने नहीं देखा MMS
रिया का कहना है कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने MMS देखा है और उन्हें इस क्लिप के बारे में दोस्तों से पता चला. इसे लेकर रिया बोल रही हैं कि "मुझे याद नहीं कि मुझे किसने इसके बारे में बताया, लेकिन मेरा पहला रिएक्शन यह था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं. मुझे यह भी लगा कि मैं अपने माता-पिता का सामना कैसे करूंगी. मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे माता-पिता इतने अच्छे हैं - घर पर इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हुई है.
रिया को नहीं पड़ता कोई फर्क
रिया अपने मन की स्थिति को "पूरे स्कैंडल से बेअसर" बताती हैं. क्या MMS क्लिप में 'हमशक्ल' के लिए अश्मित ज़िम्मेदार हैं? "मेरे आस-पास सब कहते हैं कि वो वही है लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहती... वैसे भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता," रिया कहती हैं, और ज़ोर देकर कहती हैं कि स्कैंडल के बाद वो "ज़्यादा समझदार और मज़बूत" हो गई हैं.
इमेज को लेकर क्या बोलीं रिया
जब रिया से पूछा गया कि क्या उनकी वाइल्ड चाइल्ड इमेज उन्हें विवादों का आसान निशाना बनाती है? इसे लेकर रिया बोलीं "मुंबई में मेरी रेप्युटेशन पहले से ही थी. पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे लगता है कि वो इमेज मुझसे इसलिए चिपकी रही क्योंकि मैंने चीज़ों को हल्के में लिया और दूसरों की सोच की कभी परवाह नहीं की."
लीक वीडियो की सच्चाई
रिया सेन का नाम एक्टर अश्मित पटेल से जुड़ा था. मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ पुरानी कहानियों के अनुसार, 2000 के दशक में दोनों का एक प्राइवेट वीडियो वायरल हुआ था, जिसे कुछ लोग MMS कह रहे थे और जिसके लीक होने का आरोप लगा था. रिया सेन ने असल में मीडिया को यह साफ़ किया था कि अगर उनका कोई प्राइवेट वीडियो लीक होता है, तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगी और अश्मित को जेल भेज देंगी.
असली घटना नहीं मानती रिया
जिसका मतलब था कि वो इसे असली घटना नहीं मानती थीं. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि दोनों ने इस पर मिलकर काम किया था और कहानी के अपने-अपने पक्ष बताए थे.