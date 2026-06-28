रवि किशन की लाड़ली ने OTT पर मचाया तहलका: US में सीखी एक्टिंग, नसीरुद्दीन शाह को बनाया गुरु; जानिए कौन हैं रीवा किशन?

Who is Reeva Kishan: भोजपुरी स्टार और सांसद रवि किशन अपनी बड़ी बेटी रीवा किशन के साथ ‘एलायंस इंडिया’ में दस्तक दे चुके हैं. अपनी एंट्री के साथ ही पिता-बेटी की जोड़ी ने सभी कंटेस्टेंट को चौंका दिया और सभी लोग रीवा और रवि किशन से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आए. अलायंस को रीवा शुक्ला और रवि किशन का पहला प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है जिसमें रवि किशन ने साफ कहा कि वो यहां अपनी बेटी को जिताने आए हैं. यूंतो पिता-बेटी की बॉन्डिंग रियल लाइफ में काफी इंट्रस्टिंग नजर आती है लेकिन रियालिटी शो में दोनों ने कुछ इमोशनल मूमेंट शेयर किए हैं. रवि किशन ने बताया कि उनके लिए अपने बिजी राजीनितक जीवन से समय निकालकर आना बेहद मुश्किल था लेकिन बेटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. इसी के साथ सोशल मीडिया पर रियालिटी शो की रील्स वायरल होने लगीं और लोग बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ रवि किशन की लाड़ली रीवा किशन के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड दिखे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रीवा किशन बॉलीवुड में बहुत पहले अपना डेब्यू कर चुकी हैं.