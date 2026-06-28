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रवि किशन की लाड़ली ने OTT पर मचाया तहलका: US में सीखी एक्टिंग, नसीरुद्दीन शाह को बनाया गुरु; जानिए कौन हैं रीवा किशन?

Who is Reeva Kishan: भोजपुरी स्टार और सांसद रवि किशन अपनी बड़ी बेटी रीवा किशन के साथ ‘एलायंस इंडिया’ में दस्तक दे चुके हैं. अपनी एंट्री के साथ ही पिता-बेटी की जोड़ी ने सभी कंटेस्टेंट को चौंका दिया और सभी लोग रीवा और रवि किशन से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आए. अलायंस को रीवा शुक्ला और रवि किशन का पहला प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है जिसमें रवि किशन ने साफ कहा कि वो यहां अपनी बेटी को जिताने आए हैं. यूंतो पिता-बेटी की बॉन्डिंग रियल लाइफ में काफी इंट्रस्टिंग नजर आती है लेकिन रियालिटी शो में दोनों ने कुछ इमोशनल मूमेंट शेयर किए हैं. रवि किशन ने बताया कि उनके लिए अपने बिजी राजीनितक जीवन से समय निकालकर आना बेहद मुश्किल था लेकिन बेटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. इसी के साथ सोशल मीडिया पर रियालिटी शो की रील्स वायरल होने लगीं और लोग बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ रवि किशन की लाड़ली रीवा किशन के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड दिखे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रीवा किशन बॉलीवुड में बहुत पहले अपना डेब्यू कर चुकी हैं.


By: Kajal Jain | Published: June 28, 2026 12:02:54 PM IST

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2020 में किया था डेब्यू - Photo Gallery
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2020 में किया था डेब्यू

रवि किशन अपनी लाड़ली और बॉलीवुड एक्ट्रेस रीवा किशन के साथ अमेजन प्राइव वीडियो के रिलालिटी शो अलायंस में नजर आ रहे हैं. यूं तो ओटीटी पर लोगों ने पहली बार रीवा किशन की झलक देखी लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रीवा किशन ने 2020 में अक्षय खन्ना अभिनीत फिल्म 'सब कुशल मंगल' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी.

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रीवा किशन-रवि किशन की बॉन्डिंग

यूंतो रवि अपनी ताजा रिलीज 'मां बहन' की सफलता का आनंद ले रहे हैं और अब 'धमाल 4' में नजर आएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि वो अलायंस रियालिटी शो सिर्फ अपनी बेटी रीवा किशन का सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं. शो के इंट्रो में रवि किशन काफी इमोशनल नजर आए. उन्होंने कहा कि वो बच्ची जो कल तक मेरी गोद में थी, आज मेरे साथ काम कर रही है. मैं यहां सिर्फ रीवा किशन को जिताने आया हूं.

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बचपन से ही था एक्टिंग का शौक

जानकारी के लिए बता दें कि पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए रीवा किशन ने बचपन से ही एक्टर बनने का ठान लिया था. उन्हें एक्टिंग का काफी शौक था जिसके मद्देनजर रीवा किशन ने दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप से एक्टिंग सीखी. अपने कला को निखारने के लिए अमेरिका के द एक्टिंग कॉर्प्स इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स भी किया.

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हाल ही में धुरंधर मूवी में रहमान डकैत बन अपना जलवा बिखेरने वाले दिग्गज अक्षय खन्ना के साथ भी रिवी किशन बड़े पर्दे पर नजर आ चुकी हैं. इस मूवी में रीवा किशन ने पद्मिनी कोल्हापुरे के बेटे प्रियांक शर्मा के साथ डेब्यू किया था. जिसके बाद रीवा किशन को काफी सरहाना मिली. फिल्म के प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन ने रीवा की फोटोज देखते ही उसे लीट एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट कर लिया था.

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बेबाकी से रखती हैं अपना साइड

मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस की बेटी ज्यादातर मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखना पसंद करती हैं. पिता का फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल करियर होने के बाद नेपोटिज्म के सवाल पर रीवा किशन ने साफ कह दिया था कि स्टार किड होने पर आपको शुरुआत में एक या दो फिल्में जरूर मिल जाएंगी लेकिन इंडस्ट्री में आपको लंबे समय तक टिके रहने के लिए अपना टैलेंट दिखाना होता है और वही आगे तक काम भी आता है.

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