पति-पत्नी दोनों क्रिकेटर, मैदान पर हुई मुलाकात, फिर दिल दे बैठा दिग्गज, दिलचस्प है लव स्टोरी

आईपीएल जीत के बाद खुला राज

साल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब जीता था. इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कीं. एक तस्वीर में उनके साथ टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उत्कर्षा पवार भी नजर आईं. इसके बाद फैंस ने दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू कर दी और उनकी प्रेम कहानी सुर्खियों में आ गई.