पति-पत्नी दोनों क्रिकेटर, मैदान पर हुई मुलाकात, फिर दिल दे बैठा दिग्गज, दिलचस्प है लव स्टोरी
भारतीय क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ और उनकी पत्नी उत्कर्षा पवार की प्रेम कहानी खेल के मैदान से शुरू हुई थी. दोनों महाराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं और इसी दौरान उनकी पहचान हुई. क्रिकेट के प्रति समान लगाव ने दोनों को करीब ला दिया. धीरे-धीरे दोस्ती गहरी होती गई और यह रिश्ता प्यार में बदल गया.
लंबे समय तक रखा रिश्ता निजी
ऋतुराज और उत्कर्षा ने अपने रिश्ते को काफी समय तक लोगों की नजरों से दूर रखा. दोनों सार्वजनिक रूप से अपने संबंधों को लेकर ज्यादा बात नहीं करते थे. हालांकि, क्रिकेट जगत में उनके करीब होने की चर्चाएं समय-समय पर सुनने को मिलती थीं. इसके बावजूद दोनों ने अपने निजी जीवन को हमेशा निजी ही रखना पसंद किया.
आईपीएल जीत के बाद खुला राज
साल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब जीता था. इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कीं. एक तस्वीर में उनके साथ टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उत्कर्षा पवार भी नजर आईं. इसके बाद फैंस ने दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू कर दी और उनकी प्रेम कहानी सुर्खियों में आ गई.
शादी के लिए छोड़ा WTC फाइनल
ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने जीवन के सबसे अहम फैसलों में से एक तब लिया, जब उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल 2023 से नाम वापस लेने का फैसला किया. इसकी वजह उनकी शादी थी. उन्होंने क्रिकेट से ज्यादा अपने जीवन के इस खास पल को महत्व दिया और शादी की तैयारियों में जुट गए.
महाबलेश्वर में रचाई शादी
3 जून 2023 को ऋतुराज और उत्कर्षा ने महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन महाबलेश्वर में सात फेरे लिए. शादी समारोह में परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए. दोनों ने पारंपरिक अंदाज में विवाह किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं. फैंस ने भी इस नई जोड़ी को खूब शुभकामनाएं दीं.
अफवाहों से भी जुड़ा था नाम
उत्कर्षा पवार से पहले ऋतुराज गायकवाड़ का नाम मराठी अभिनेत्री सयाली संजीव के साथ जोड़ा गया था. सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई थीं. हालांकि, बाद में सयाली संजीव ने खुद इन खबरों को गलत बताया और सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया.
दोस्ती से शादी तक का खूबसूरत सफर
आज ऋतुराज गायकवाड़ और उत्कर्षा पवार की जोड़ी क्रिकेट जगत की चर्चित जोड़ियों में गिनी जाती है. दोनों का रिश्ता भरोसे, समझ और सम्मान पर आधारित है. क्रिकेट के मैदान पर शुरू हुई यह कहानी अब एक खुशहाल वैवाहिक जीवन में बदल चुकी है, जो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है.