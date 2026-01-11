अकेले घूमने का है प्लान? तो सोलो ट्रैवल के लिए एकदम परफेक्ट हैं ये 5 जगह; देखें लिस्ट
Solo Travellers In India: भारत में सोलो ट्रैवलर्स के लिए काफी सारी शानदार जगह मौजूद हैं. जहां आप अकेले सुकून के साथ घूम सकते हैं. इसकी वजह यहां के अलग-अलग खूबसूरत नजारें हैं. इन जगहों का रिच कल्चर और इतिहास लोगों को अपनी तरफ आकृषित करता है. फिर चाहे आप नदी किनारे कुछ शांति के पल गुजारना हो या फिर हिमालय में हाइकिंग करना हो. आपको यहां सुरक्षित और यादगार अनुभव मिलेंगे.इन 5 शांत और शानदार डेस्टिनेशन पर जाकर आप अपनी ट्रिप हमेशा के लिए यादगार बना सकते हैं.
ऋषिकेश, उत्तराखंड
ऋषिकेश उन सोलो ट्रैवलर्स के लिए एक टॉप डेस्टिनेशन है जो खुद को जानना चाहते हैं. हिमालय में गंगा के किनारे बसा यह शहर अपने मेडिटेशन, योग और स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाना जाता है. कई आश्रम और सेंटर उन विजिटर्स का स्वागत करते हैं जो आराम या माइंडफुलनेस चाहते हैं. अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, तो आप व्हाइट-वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं.
गोवा
गोवा अपने रिलैक्स्ड कोस्टल वाइब्स और वेलकमिंग एटमॉस्फियर के लिए सोलो ट्रैवलर्स के बीच पसंदीदा बना हुआ है. हालांकि यह अपनी लाइवली नाइटलाइफ के लिए जाना जाता है, गोवा का चार्म पार्टियों से कहीं ज्यादा है. साउथ गोवा में पालोलेम और अगोंडा के बीच के बीच शांत सुबह और शांत सनसेट देते हैं, जो आराम करने और सोचने के लिए आइडियल हैं.
हंपी, कर्नाटक
हंपी एक बडे ओपन-एयर म्यूजियम जैसा लगता है. UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के नाते, यह पुराने मंदिरों, बडे पत्थरों और नदी के खूबसूरत नजारों से भरा है. इतिहास और प्रकृति से प्यार करने वाले सोलो ट्रैवलर्स के लिए एकदम सही. बहुत से लोग बाइक से घूमते हैं, सूर्योदय के समय खंडहर देखने जाते हैं, या दूसरे ट्रैवलर्स के साथ लोकल कैफे में आराम करते हैं.
वर्कला, केरल
वर्कला केरल का एक हीरा है. अरब सागर के ऊपर समुद्री चट्टानों के ऊपर बसा यह डेस्टिनेशन एक सोच-समझकर सोलो ट्रैवल करने का अनुभव देता है. चट्टानों के किनारे कैफे से सूर्यास्त देखना, रिफ्रेशिंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, और योग या सर्फिंग सीखने का मौका मिलेगा.
माजुली आइलैंड, असम
अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां कम लोग जाते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली आइलैंड एक बढिया ऑप्शन है. यह दुनिया का सबसे बडा नदी आइलैंड है और अपने हरे-भरे नजारों, असमिया कल्चर और रंगीन कलाओं, जैसे सत्रिया डांस के लिए जाना जाता है.