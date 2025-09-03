Rishi Kapoor की यादगार तस्वीरें: बचपन से बड़े होते लुक्स का सफर

  • Home>
Rishi Kapoor Photos: ऋषि कपूर ने अपने पिता राज कपूर के बचपन की भूमिका से ‘मेरा नाम जोकर’ में अभिनय की शुरुआत की थी और आखिरी बार द बॉडी (2020) में इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन पर नजर आए। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बावजूद वे कैमरे और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे। उनके जीवन और करियर के दौरान बने अनगिनत किस्से, यादें और तस्वीरें हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों पर यादगार छाप छोड़ती रहेंगी।

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: September 3, 2025 22:49:46 IST
ऋषि कपूर: बड़े पर्दे से दिलों तक की कहानी

अपने पिता राज कपूर के बचपन की भूमिका से ‘मेरा नाम जोकर’ में अभिनय की शुरुआत करने वाले ऋषि कपूर आखिरी बार द बॉडी (2020) में इमरान हाशमी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए थे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए भी वे कैमरे के सामने और सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहे। इस पूरे सफर में उनके अनगिनत किस्से, यादें और तस्वीरें बनी हैं, जो हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती रहेंगी।

लता मंगेशकर की गोद में

यह तस्वीर शो-मैन राज कपूर के एक पारिवारिक समारोह की है। उस समय ऋषि कपूर की उम्र शायद सिर्फ 6–7 महीने थी। तस्वीर में नन्हें ऋषि को स्वर-साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गोद में बैठा देखा जा सकता है।

आरके स्टूडियो की होली

बॉलीवुड में आरके स्टूडियो की होली हमेशा खास रही है। राज कपूर बड़े पैमाने पर होली का उत्सव आयोजित करते थे। ऋषि कपूर के बचपन की यह तस्वीर उसी समय की है, जब आरके स्टूडियो में रंगों की बरसात होती थी और पूरा बॉलीवुड वहां एक साथ शामिल होता था।

जन्मदिन

ऋषि कपूर का जन्मदिन हमेशा परिवार और करीबी दोस्तों के साथ खास अंदाज में मनाया जाता था। इस दौरान उनके भाई, खासकर रणधीर और राजीव कपूर, हमेशा उनके साथ मौजूद रहते थे

ऋषि कपूर और उनके बड़े भाई

ऋषि कपूर और उनके बड़े भाई रणधीर कपूर का रिश्ता हमेशा बेहद खास माना जाता रहा है। बचपन से ही दोनों के बीच गहरी मित्रता और अपनापन देखा गया। शुरुआती दिनों में ऋषि को अक्सर रणधीर के साथ ही देखा जाता था।

लवर बॉय और चॉकलेटी हीरो

ऋषि कपूर की फिल्मी छवि हमेशा लवर बॉय या चॉकलेटी हीरो के रूप में रही। उनकी फिल्मों में मारधाड़ वाली भूमिकाएं काफी कम देखने को मिलीं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी अदाकारी और आकर्षक स्क्रीन प्रजेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया।इंडस्ट्री के तीन सबसे खतरनाक और खूंखार खलनायकों प्रेम चोपड़ा, प्राण और अमरीश पुरी के साथ ऋषि कपूर की जोड़ी भी बेहद यादगार रही।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

