Rishi Kapoor की यादगार तस्वीरें: बचपन से बड़े होते लुक्स का सफर

ऋषि कपूर: बड़े पर्दे से दिलों तक की कहानी

अपने पिता राज कपूर के बचपन की भूमिका से ‘मेरा नाम जोकर’ में अभिनय की शुरुआत करने वाले ऋषि कपूर आखिरी बार द बॉडी (2020) में इमरान हाशमी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए थे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए भी वे कैमरे के सामने और सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहे। इस पूरे सफर में उनके अनगिनत किस्से, यादें और तस्वीरें बनी हैं, जो हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती रहेंगी।