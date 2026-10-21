करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी लाइफस्टाइल! ‘Rise and Fall 2’ के 6 कंटेस्टेंट्स में कौन है सबसे अमीर?

स्वरा भास्कर की नेटवर्थ

रांझणा, तनु वेड्स मनु, और वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों में नज़र आ चुकीं स्वरा भास्कर ने फिल्मों और OTT प्रोजेक्ट्स के ज़रिए अपनी पहचान बनाई है. एक्टिंग के अलावा, वह एडवरटाइजिंग और पब्लिक अपीयरेंस से भी इनकम कमाती हैं. मीडिया के अनुमानों के आधार पर, उनकी नेट वर्थ लगभग 41 करोड़ करोड़ होने का अनुमान है. वह इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं.