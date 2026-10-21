करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी लाइफस्टाइल! ‘Rise and Fall 2’ के 6 कंटेस्टेंट्स में कौन है सबसे अमीर?
Rise and Fall 2 Richest Contestant: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ में कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला सिर्फ टास्क और रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. हर कंटेस्टेंट्स अपनी-अपनी जगह लग्जरी लाइफ जीते है. ऐसे में चलिए जानें कि शो के सबसे अमीर कंटेस्टेंट्स कौन-कौन हैं?
काजल राघवानी की कितनी नेटवर्थ हैं?
भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस काजल राघवानी ने फिल्मों और म्यूजिक वीडियो के ज़रिए अपनी पहचान बनाई है. उनकी इनकम एक्टिंग, एडवरटाइजिंग और दूसरे एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स से होती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेट वर्थ 16 करोड़ रुपये से ज़्यादा है. छह कंटेस्टेंट्स की इस लिस्ट में वह छठे नंबर पर हैं.
प्रियंका चाहर चौधरी की नेटवर्थ
टीवी शो उड़ारियां से मशहूर हुईं प्रियंका चाहर चौधरी को बिग बॉस 16 से भी अच्छी-खासी पहचान मिली. जैसे-जैसे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उनकी पहचान मज़बूत होती गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी अनुमानित नेट वर्थ 20 से 25 करोड़ रुपये के बीच है. वह इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं.
स्वरा भास्कर की नेटवर्थ
रांझणा, तनु वेड्स मनु, और वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों में नज़र आ चुकीं स्वरा भास्कर ने फिल्मों और OTT प्रोजेक्ट्स के ज़रिए अपनी पहचान बनाई है. एक्टिंग के अलावा, वह एडवरटाइजिंग और पब्लिक अपीयरेंस से भी इनकम कमाती हैं. मीडिया के अनुमानों के आधार पर, उनकी नेट वर्थ लगभग 41 करोड़ करोड़ होने का अनुमान है. वह इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं.
करण पटेल की नेटवर्थ
करण पटेल, जो टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें में रमन भल्ला का रोल करके घर-घर में मशहूर हुए, लंबे समय से टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्हें कई शो और रियलिटी शो में अपने काम से फायदा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स का अनुमान है कि उनकी नेट वर्थ 45 से 50 करोड़ रुपये के बीच है. वह इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.
गौतम गुलाटी की नेटवर्थ
बिग बॉस 8 जीतने के बाद गौतम गुलाटी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई. टीवी सीरियल के अलावा, उन्होंने फिल्मों और दूसरे एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है. कई ऑनलाइन सेलिब्रिटी प्रोफाइल का अनुमान है कि उनकी नेट वर्थ लगभग 50 करोड़ रुपये है. इन अंदाज़ों के मुताबिक, वह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.
शहज़ाद पूनावाला की नेटवर्थ
पॉलिटिक्स और टीवी डिबेट में अपनी मौजूदगी के लिए जाने जाने वाले शहज़ाद पूनावाला इस लिस्ट में टॉप पर हैं. वह एक पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर खबरों में रहते हैं और अब रियलिटी शो में भी आते हैं. कुछ ऑनलाइन अंदाज़ों के मुताबिक उनकी नेट वर्थ लगभग 65 करोड़ रुपये है. हालांकि, इस आंकड़े की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है.