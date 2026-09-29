Rise and Fall 2: गौतम गुलाटी की 45 लाख, तो कितनी है शहजाद पूनावाला की फीस? किराया भरने की मजबूरी से दिया था BJP से इस्तीफा
Rise and Fall 2 Shehzad Poonawalla Fees: सियासत में टीवी डिबेट से पहचान बनाने वाले और बीजेपी के स्टार प्रवक्ता रह चुके शहजाद पूनावाला अब राइज एंड फॉल 2 में अपने अंदाज से सुर्खियां बटोर रहे हैं. शो में कभी स्वरा भास्कर से नोकझोंक तो कभी दूसरे कंटेस्टेंट से विवाद में वह लगातार चर्चा में हैं. लेकिन इस खबर में हम ये जानने वालें है कि घर का रेंट चुकाने के लिए बीजेपी छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला को शो में कितनी फीस मिलती है?
बीजेपी के स्टार प्रवक्ता से रियलिटी शो तक शहजाद पूनावाला का सफर
शहजाद पूनावाला कभी बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ताओं में गिने जाते थे. 2026 में उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया. इसके बाद अब वह राजनीति की बहसों की जगह रियलिटी शो Rise and Fall 2 में नजर आ रहे हैं.
शहजाद पूनावाल ने क्यों छोड़ी थी बीजेपी?
शहजाद ने अपने इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत और आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र किया था. बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठनों में प्रवक्ताओं या कार्यकर्ताओं को नियमित वेतन नहीं मिलता और उन्हें अपना खर्च चलाने के लिए कमाई का रास्ता तलाशना था. उन्होंने खास तौर घर का किराया भरने की जरूरत का भी जिक्र किया था.
Rise and Fall 2 में कितनी है शहजाद पूनावाला की फीस?
Rise and Fall 2 में कंटेस्टेंट बनने के बाद शहजाद पूनावाला ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि कम से कम कुछ हफ्तों तक घर के किराए की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. हालांकि, शो के लिए उन्हें कितनी फीस मिल रही है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है. इसलिए सोशल मीडिया या किसी अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहे किसी अनुमान को उनकी पक्की फीस मानना सही नहीं होगा.
सबसे ज्यादा गौतम गुलाटी की है फीस
Rise and Fall 2 शो की फीस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा गौतम गुलाटी की है. कई रिपोर्ट्स में शो से जुड़े सूत्रों से दावा किया गया है कि गौतम गुलाटी को हर हफ्ते 45 लाख रुपये मिल रहे हैं. यह रकम रिपोर्टेड है, शो के मेकर्स या गौतम की ओर से आधिकारिक रूप से कन्फर्म नहीं की गई है.
शहजाद पूनावाला को स्वरा भास्कर से भिड़ंत ने भी दिलाई सुर्खियां
Rise and Fall 2 शो में शहजाद पूनावाल और स्वरा भास्कर के बीच राजनीतिक विचारों को लेकर तीखी बहस देखने को मिली. दोनों ने एक-दूसरे पर तंज कसे और बातचीत जल्द ही राजनीतिक करियर तक पहुंच गई. इसके बाद शहजाद का सिवेत तोमर और करण पटेल के साथ भी तीखी बहसबाजी हुई है.
कितनी हैं शहजाद पूनावाला की नेटवर्थ?
शहजाद पूनावाला की कमाई या उनकी इनकम कहां से आती है, इस बारे में कोई पब्लिक जानकारी मौजूद नहीं है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ लगभग ₹65 करोड़ होने का अनुमान है.