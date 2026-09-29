Rise and Fall 2: गौतम गुलाटी की 45 लाख, तो कितनी है शहजाद पूनावाला की फीस? किराया भरने की मजबूरी से दिया था BJP से इस्तीफा

Rise and Fall 2 Shehzad Poonawalla Fees: सियासत में टीवी डिबेट से पहचान बनाने वाले और बीजेपी के स्टार प्रवक्ता रह चुके शहजाद पूनावाला अब राइज एंड फॉल 2 में अपने अंदाज से सुर्खियां बटोर रहे हैं. शो में कभी स्वरा भास्कर से नोकझोंक तो कभी दूसरे कंटेस्टेंट से विवाद में वह लगातार चर्चा में हैं. लेकिन इस खबर में हम ये जानने वालें है कि घर का रेंट चुकाने के लिए बीजेपी छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला को शो में कितनी फीस मिलती है?