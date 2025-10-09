Rinku Singh पर मंडराया अंडरवर्ल्ड का साया! जानिए कितने अमीर हैं और कहां-कहां से होती है उनकी कमाई?

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज़ रिंकू सिंह क्रिकेट के मैदान पर जितनी धाकड़ हैं, उतनी ही उनकी ज़िंदगी मैदान के बाहर खतरों से घिर गई है. हाल ही में दाऊद गिरोह ने उन्हें धमकी दी और ₹5 करोड़ की रंगदारी की मांग की. बावजूद इसके, रिंकू ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिंकू सिंह का नेटवर्थ क्या है और उनकी कमाई का स्त्रोत क्या-क्या है? पढ़िए, समझिए और देखिए कैसे एक साधारण अलीगढ़ के लड़के ने करोड़ों की दौलत बनाई.