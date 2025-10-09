Rinku Singh पर मंडराया अंडरवर्ल्ड का साया! जानिए कितने अमीर हैं और कहां-कहां से होती है उनकी कमाई?
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज़ रिंकू सिंह क्रिकेट के मैदान पर जितनी धाकड़ हैं, उतनी ही उनकी ज़िंदगी मैदान के बाहर खतरों से घिर गई है. हाल ही में दाऊद गिरोह ने उन्हें धमकी दी और ₹5 करोड़ की रंगदारी की मांग की. बावजूद इसके, रिंकू ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिंकू सिंह का नेटवर्थ क्या है और उनकी कमाई का स्त्रोत क्या-क्या है? पढ़िए, समझिए और देखिए कैसे एक साधारण अलीगढ़ के लड़के ने करोड़ों की दौलत बनाई.
रिंकू सिंह का बदलता सफर
रिंकू सिंह का बचपन भले ही गरीबी में बीता हो. लेकिन अब उनके लिए हालात बदल गए हैं. अब वह पहले जैसे सफाई कर्मचारी नहीं रहे, बल्कि क्रिकेट ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है. रिंकू सिंह अब करोड़पति हैं.
BCCI और IPL से कमाई का बड़ा हिस्सा
रिंकू सिंह की आय का मुख्य स्रोत बीसीसीआई का अनुबंध है, जिसके ज़रिए वह सालाना ₹1 करोड़ कमाते हैं. रिंकू बोर्ड के साथ ग्रेड-सी अनुबंध पर हैं. उनकी आय का दूसरा स्रोत आईपीएल अनुबंध है, जिसमें उनका केकेआर के साथ ₹13 करोड़ का अनुबंध है.
ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट से अतिरिक्त कमाई
रिंकू सिंह की आय का तीसरा स्रोत ब्रांड एंडोर्समेंट है. वह कई क्रिकेट और लाइफस्टाइल ब्रांड्स के एंबेसडर हैं, जिससे उनकी सालाना अच्छी-खासी कमाई होती है. वह रियल एस्टेट से भी पैसा कमाते हैं, जो उनकी आय का चौथा स्रोत है.
2025 में रिंकू सिंह की कुल संपत्ति और आय के स्रोत
एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में रिंकू सिंह की कुल संपत्ति ₹20 करोड़ से ज़्यादा होगी. भारतीय क्रिकेटरों की आय के कई स्रोत हैं, लेकिन वे चार स्रोतों से सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं.