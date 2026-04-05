Rimi sen Quit Bollywood: रिमी सेन ने छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री, अब दुबई में कर रही हैं ये काम

Rimi sen Quit Bollywood: एक समय हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री रहीं Rimi Sen अब परदे से दूर नई राह पर चल पड़ी हैं. उन्होंने अभिनय जगत को अलविदा कहकर दुबई में संपत्ति कारोबार के क्षेत्र में अपना नया जीवन शुरू किया है.