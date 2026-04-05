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Rimi sen Quit Bollywood: रिमी सेन ने छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री, अब दुबई में कर रही हैं ये काम

Rimi sen Quit Bollywood: एक समय हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री रहीं Rimi Sen अब परदे से दूर नई राह पर चल पड़ी हैं. उन्होंने अभिनय जगत को अलविदा कहकर दुबई में संपत्ति कारोबार के क्षेत्र में अपना नया जीवन शुरू किया है.


By: Ranjana Sharma | Published: April 5, 2026 2:55:30 PM IST

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कौन हैं रिमी सेन

रिमी सेन हिंदी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने अभिनय और चुलबुले अंदाज से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई.

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फिल्मों से मिली पहचान

रिमी सेन ने ‘हंगामा', 'धूम', 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' और 'फिर हेरा फेरी'’ जैसी सफल फिल्मों में काम कर लोकप्रियता हासिल की. उन्होंने Salman Khan और Aamir Khan जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के साथ भी अभिनय किया और अपनी पहचान मजबूत की.

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अचानक फिल्मों से दूरी

सफलता के बावजूद रिमी सेन ने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली, जिससे उनके चाहने वाले हैरान रह गए.

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‘फर्नीचर’ वाला बयान

रिमी सेन ने कहा था कि उन्हें फिल्मों में केवल दिखाने के लिए रखा जाता था, जिससे परेशान होकर उन्होंने अभिनय की दुनिया छोड़ दी.

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दुबई में नई शुरुआत

अब रिमी Dubai में रह रही हैं और वहीं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी हैं. रिमी सेन अब दुबई में संपत्ति खरीद-फरोख्त के क्षेत्र में काम कर रही हैं और इसी को अपना नया पेशा बना लिया है.

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दुबई व्यवस्था की तारीफ

उनका कहना है कि दुबई में काम करने का तरीका बहुत व्यवस्थित है, जहां हर व्यक्ति अपने काम के प्रति जिम्मेदार है और नियमों का पालन होता है.

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भारत के सिस्टम पर राय

रिमी ने भारत की नीतियों और कर व्यवस्था को जटिल बताया और कहा कि इससे काम करना कठिन हो जाता है.

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