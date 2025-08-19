  • Home>
  • Gallery»
  • रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ

रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ

नेल कटर सिर्फ नाखून काटने का काम नहीं करता, बल्कि इसमें दो छोटे-छोटे चाकू भी होते हैं जिनका उपयोग बहुत लोग नहीं जानते। पहला चाकू नाखूनों के अंदर जमी धूल-मिट्टी और गंदगी निकालने के लिए होता है, जबकि दूसरा चाकू नाखूनों के पास जमी सख़्त और मरी हुई त्वचा हटाने के काम आता है। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो नाखून हमेशा साफ, सुंदर और स्वस्थ बने रहते हैं।

By: Ananya verma Last Updated: August 19, 2025 21:53:50 IST
Follow us on
Google News
रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ - Photo Gallery
1/7

नेल कटर का राज

नेल कटर से हम नाखून काटते हैं। लेकिन इसके साथ दो छोटे-छोटे चाकू जैसे हिस्से भी होते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यह बेकार हैं। असल में इनका भी खास काम है। यह नाखूनों को साफ रखने और पैरों की देखभाल करने में मदद करते हैं।

रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ - Photo Gallery
2/7

पहला चाकू: गंदगी निकालने वाला

नेल कटर का पहला चाकू पतला और हल्का मुड़ा हुआ होता है। यह नाखूनों के अंदर जमी गंदगी निकालने के काम आता है। कई बार मिट्टी या धूल नाखून में फंस जाती है। इस चाकू से वह आसानी से बाहर निकल जाती है और नाखून साफ दिखते हैं।

रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ - Photo Gallery
3/7

दूसरा चाकू: सख़्त त्वचा हटाने वाला

दूसरा चाकू सीधा और थोड़ा चौड़ा होता है। इसका काम नाखूनों के पास जमी सख़्त और Dead Skin को हटाना है। पैरों की उंगलियों में अक्सर यह त्वचा जम जाती है। इस चाकू से धीरे-धीरे हटाने पर पैर मुलायम और अच्छे दिखते हैं।

रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ - Photo Gallery
4/7

पैरों की बदबू से बचाव

जब नाखूनों के अंदर गंदगी और मरी त्वचा रहती है तो बदबू आने लगती है। वहाँ कीटाणु भी जल्दी पनप जाते हैं। अगर इन छोटे चाकुओं से सफाई करते रहें तो बदबू और कीटाणुओं की समस्या नहीं होगी। साफ नाखून सेहत और सुंदरता दोनों देते हैं।

रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ - Photo Gallery
5/7

ध्यान रखने वाली बातें

कई लोग इन चाकुओं का गलत उपयोग करते हैं और त्वचा काट लेते हैं। ऐसा कभी न करें। इन्हें केवल सफाई के लिए ही इस्तेमाल करें। अगर नाखूनों में ज्यादा गंदगी है तो पहले उन्हें गुनगुने पानी में कुछ मिनट भिगो लें। इससे सफाई आसान और सुरक्षित हो जाती है।

रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ - Photo Gallery
6/7

सही उपयोग, सुंदर नाखून

नेल कटर के ये दो छोटे चाकू नाखूनों की सफाई के लिए बहुत काम आते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो नाखून साफ, मजबूत और अच्छे दिखते हैं। अगली बार नेल कटर से नाखून काटें तो इन चाकुओं को भी ज़रूर इस्तेमाल करें।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए दी गई है। नेल कटर के छोटे चाकुओं का उपयोग करते समय हमेशा सावधानी बरतें। इन्हें बहुत ज़ोर से या गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर चोट लग सकती है। अगर नाखून या त्वचा से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो, तो डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ - Photo Gallery
रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ - Photo Gallery
रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ - Photo Gallery
रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?