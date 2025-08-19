रखे अपने नाखूनों चमकदार और गंदगी से दूर, इस्तेमाल करे Nail Cutter में छुपे इन चाकुओं का और पाए अनेक लाभ

नेल कटर सिर्फ नाखून काटने का काम नहीं करता, बल्कि इसमें दो छोटे-छोटे चाकू भी होते हैं जिनका उपयोग बहुत लोग नहीं जानते। पहला चाकू नाखूनों के अंदर जमी धूल-मिट्टी और गंदगी निकालने के लिए होता है, जबकि दूसरा चाकू नाखूनों के पास जमी सख़्त और मरी हुई त्वचा हटाने के काम आता है। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो नाखून हमेशा साफ, सुंदर और स्वस्थ बने रहते हैं।