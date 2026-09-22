Ridhi Dogra: शाहरुख खान संग किया काम, टीवी की दुनिया में करती हैं राज; शादी के 8 साल बाद हुआ तलाक, जानिए कितनी है नेटवर्थ?
Ridhi Dogra Birthday: बॉलीवुड और टीवी की दुनिया की जानी-मानी एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा आज 22 सितंबर को अपना 42वां जन्मदिन मना रही हैं. उन्होंने अपने अभिनय करियर में जबरदस्त किरदार निभाए हैं. उन्होंने शाहरुख खान संग भी फिल्म की है. इसके अलावा रिद्धि डोगरा ने निजी जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं. आइए जानते हैं उनकी जिंदगी की कहानी और कुछ दिलचस्प बातें.
दिल्ली में हुआ जन्म
रिद्धि डोगरा का जन्म 22 सितंबर 1984 को दिल्ली में हुआ था. उन्होंने नई दिल्ली के शेख सराय स्थित अपीजय स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने कमला नेहरू कॉलेज से मनोविज्ञान में ऑनर्स की डिग्री हासिल की.
सह निर्माता के रूप में की करियर की शुरुआत
रिद्धि डोगरा ने करियर की शुरुआत ज़ूम टीवी में सह-निर्माता के तौर पर की थी. साल 2007 में उन्होंने 'झूमे जिया रे' से एक्टिंग डेब्यू किया. इसके बाद 'राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी' और 'लागी तुझसे लगन' जैसे शोज से उन्हें पहचान मिली.
टीवी की दुनिया में दिखाया दम
स्टार प्लस के शो 'मर्यादा: लेकिन कब तक?' में प्रिया जाखर के किरदार से रिद्धि डोगरा को बड़ी पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने 'सावित्री', 'दीया और बाती हम' और 'वो अपना सा' जैसे शोज में अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं. साल 2017 में उन्हें नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला. 'नच बलिए 6' और 'खतरों के खिलाड़ी 6' में नजर आने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी.
शाहरुख और सलमान संग किया काम
साल 2023 रिद्धि डोगरा के करियर के लिए खास रहा. उन्होंने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'जवान' में काम किया. इसके अलावा एक्ट्रेस ने सलमान खान-कैटरीना कैफ की 'टाइगर 3' में भी नजर आईं.
शादी के 8 साल बाद लिया तलाक
रिद्धि डोगरा ने मई 2011 में अभिनेता राकेश बापट से शादी की थी. दोनों की मुलाकात 'मर्यादा: लेकिन कब तक?' के सेट पर हुई थी. करीब आठ साल की शादी के बाद 2019 में दोनों अलग हो गए. हालांकि, तलाक के बाद भी दोनों के बीच अच्छी दोस्ती बनी हुई है. लेकिन इस तलाक ने उन्हें काफी परेशान भी किया था.
कितनी है नेटवर्थ?
2026 तक रिद्धि डोगरा की अनुमानित नेटवर्थ करीब 8-12 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनकी कमाई फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी प्रोजेक्ट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट और इवेंट्स से होती है. वह फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुकी हैं.