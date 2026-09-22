Ridhi Dogra: शाहरुख खान संग किया काम, टीवी की दुनिया में करती हैं राज; शादी के 8 साल बाद हुआ तलाक, जानिए कितनी है नेटवर्थ?

टीवी की दुनिया में दिखाया दम

स्टार प्लस के शो 'मर्यादा: लेकिन कब तक?' में प्रिया जाखर के किरदार से रिद्धि डोगरा को बड़ी पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने 'सावित्री', 'दीया और बाती हम' और 'वो अपना सा' जैसे शोज में अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं. साल 2017 में उन्हें नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला. 'नच बलिए 6' और 'खतरों के खिलाड़ी 6' में नजर आने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी.