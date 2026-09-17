50-100 करोड़ छोड़िए, बिग बॉस के इस कंटेस्टेंटे की नेटवर्थ है ₹13000000000, जानिए 6 सबसे अमीर Bigg Boss प्रतियोगी

Bigg Boss Richest Contestants: इन दिनों बिग बॉस 20 चर्चा में चल रहा है. शो में कई प्रतियोगी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे बिग बॉस के इतिहास के सबसे अमीर कंटेस्टेंट्स के बारे में. कुछ प्रतियोगी की संपत्ति तो काफी हैरान करने वाली है. आइए जानते हैं उनके बारे में.