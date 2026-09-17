50-100 करोड़ छोड़िए, बिग बॉस के इस कंटेस्टेंटे की नेटवर्थ है ₹13000000000, जानिए 6 सबसे अमीर Bigg Boss प्रतियोगी
Bigg Boss Richest Contestants: इन दिनों बिग बॉस 20 चर्चा में चल रहा है. शो में कई प्रतियोगी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे बिग बॉस के इतिहास के सबसे अमीर कंटेस्टेंट्स के बारे में. कुछ प्रतियोगी की संपत्ति तो काफी हैरान करने वाली है. आइए जानते हैं उनके बारे में.
विक्की जैन
विक्की जैन, जो पत्नी अंकिता लोखंडे के साथ बिग बॉस 17 में नजर आए थे. वह कोयले के पारिवारिक कारोबार से जुड़े हैं. बिलासपुर में उनके परिवार के स्कूल और विश्वविद्यालय भी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विक्की की नेटवर्थ करीब 130 करोड़ रुपये है और मुंबई में उनका 8 BHK आलीशान घर है.
द ग्रेट खली
द ग्रेट खली, जिनका पूरा नाम दलीप सिंह राणा मशहूर भारतीय WWE रेसलर हैं. उन्होंने बिग बॉस 4 में हिस्सा लिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 49 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ वह शो के सबसे अमीर कंटेस्टेंट्स में शामिल हैं.
अरमान मलिक
बिग बॉस ओटीटी 3 फेम अरमान मलिक की अनुमानित नेटवर्थ 100-200 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनके पास 10 फ्लैट, अपना शूटिंग स्टूडियो और कई कारोबार हैं. उनकी कमाई यूट्यूब, ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस से होती है.
हिना खान
हिना खान बिग बॉस 11 का हिस्सा रह चुकी हैं और ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ से घर-घर में पहचान बनाई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ करीब 52 करोड़ रुपये है। वह टीवी शोज और विज्ञापनों से कमाई करती हैं.
करण कुंद्रा
करण कुंद्रा बिग बॉस 15 में नजर आए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ करीब 91 करोड़ रुपये है. मुंबई और दुबई में उनके आलीशान घर हैं और उनके पास कई लग्जरी कारें भी हैं.
एल्विश यादव
एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी 2 के वाइल्डकार्ड विजेता रह चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ करीब 50 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई मुख्य रूप से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है.