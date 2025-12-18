किसी फिल्म कम नहीं है Richa Chadha और Ali Fazal की लव स्टोरी, जानें कैसे हुई थी इनके प्यार की शुरूआत?

Richa Chadha Love Story: बॉलीवुड की सबसे वर्सेटाइल और खूबसूरत एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार ऋचा चड्ढा आज अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रही हैं. वह अपने बेखौफ किरदार और एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. ऋचा ने लगातार अपनी एक्टिंग से गोलों को हैरान कर दिया है. मजेदार कॉमेडी और पॉलिटिकल कहानियों के साथ उन्होंने हर बार अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया है. उन्होंने अली फजल के साथ शादी रचाई है.