किसी फिल्म कम नहीं है Richa Chadha और Ali Fazal की लव स्टोरी, जानें कैसे हुई थी इनके प्यार की शुरूआत?

Richa Chadha Love Story: बॉलीवुड की सबसे वर्सेटाइल और खूबसूरत एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार ऋचा चड्ढा आज अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रही हैं. वह अपने बेखौफ किरदार और एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. ऋचा ने लगातार अपनी एक्टिंग से गोलों को हैरान कर दिया है. मजेदार कॉमेडी और पॉलिटिकल कहानियों के साथ उन्होंने हर बार अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया है. उन्होंने अली फजल के साथ शादी रचाई है.  

By: Preeti Rajput | Published: December 18, 2025 1:21:54 PM IST

किसी फिल्म कम नहीं है Richa Chadha और Ali Fazal की लव स्टोरी, जानें कैसे हुई थी इनके प्यार की शुरूआत? - Photo Gallery
1/7

ऋचा चड्ढा और अली फजल की लवस्टोरी

ऋचा चड्ढा और अली फजल 2012 में फुकरे के सेट पर मिले थे. करीबी दोस्त बनने के बाद, समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया. 2017 में, उन्होंने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में एक साथ रेड कार्पेट पर चलकर अपने रिश्ते को पब्लिकली कन्फर्म किया.

किसी फिल्म कम नहीं है Richa Chadha और Ali Fazal की लव स्टोरी, जानें कैसे हुई थी इनके प्यार की शुरूआत? - Photo Gallery
2/7

2022 में एक-दूसरे के हुए कपल

इस कपल ने 2019 में सगाई की और 2020 में शादी करने का प्लान बनाया. हालांकि, COVID-19 महामारी के कारण उनकी शादी की योजनाओं में रुकावट आ गई. देरी के बाद, इस कपल ने आखिरकार 2022 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. 2024 में, ऋचा और अली ने अपनी बेटी ज़ुनेरा इडा फजल का स्वागत किया.

किसी फिल्म कम नहीं है Richa Chadha और Ali Fazal की लव स्टोरी, जानें कैसे हुई थी इनके प्यार की शुरूआत? - Photo Gallery
3/7

ऋचा चड्ढा की टॉप फिल्में

नीरज घेवान की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म, मसान, दो ऐसे युवाओं की कहानी बताती है जिनकी ज़िंदगी किसी की मौत से पूरी तरह बदल जाती है. इस फिल्म में ऋचा चड्ढा और विक्की कौशल लीड रोल में हैं. श्वेता त्रिपाठी, संजय मिश्रा और पंकज त्रिपाठी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं.

किसी फिल्म कम नहीं है Richa Chadha और Ali Fazal की लव स्टोरी, जानें कैसे हुई थी इनके प्यार की शुरूआत? - Photo Gallery
4/7

गैंग्स ऑफ वासेपुर (पार्ट 1 और 2)

अनुराग कश्यप की ये एपिक क्राइम फ़िल्में धनबाद कोयला माफ़िया और उसके पीछे की पावर स्ट्रगल और पॉलिटिक्स पर आधारित हैं. नगमा खातून के रूप में ऋचा के दमदार किरदार ने उन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस बना दिया जिससे कोई टक्कर नहीं ले सकता.

किसी फिल्म कम नहीं है Richa Chadha और Ali Fazal की लव स्टोरी, जानें कैसे हुई थी इनके प्यार की शुरूआत? - Photo Gallery
5/7

फुकरे

ऋचा चड्ढा ने फुकरे फ़्रैंचाइजी में भोली पंजाबन के रूप में अपनी परफ़ॉर्मेंस और कॉमेडी रोल से लोगों का दिल जीत लिया. अली फज़ल इस कॉमेडी फ़्रैंचाइजी की तीसरी किस्त का हिस्सा नहीं थे.

किसी फिल्म कम नहीं है Richa Chadha और Ali Fazal की लव स्टोरी, जानें कैसे हुई थी इनके प्यार की शुरूआत? - Photo Gallery
6/7

सेक्शन 375

इस लीगल ड्रामा में, ऋचा ने एक पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का रोल निभाया. भारतीय दंड संहिता की धारा 375 पर आधारित इस फ़िल्म में अक्षय खन्ना, मीरा चोपड़ा और राहुल भट्ट भी अन्य मुख्य भूमिकाओं में हैं.

किसी फिल्म कम नहीं है Richa Chadha और Ali Fazal की लव स्टोरी, जानें कैसे हुई थी इनके प्यार की शुरूआत? - Photo Gallery
7/7

मैडम चीफ मिनिस्टर

सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित, 2021 की इस पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में ऋचा चड्ढा लीड रोल में हैं. कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो राजनीति का मुश्किल रास्ता चुनती है.

