कभी कहा गया चुड़ैल, एक घटना ने जिंदगी बना दी नर्क; फिर खुद लिखी अपनी किस्मत, आज हैं करोड़ों की मालकिन

Rhea Chakraborty: बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, जिन्होंने रियलिटी शोज से अपने करियर की शुरुआत की. जब वह अपने करियर की ओर तेजी से आगे बढ़ रही थीं, उसी वक्त साल 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी नर्क सी बन गईं. कुछ समय उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. और आज वह कई करोड़ रुपये की कंपनी चला रही हैं. चलिए जानते हैं सबकुछ रिया चक्रवर्ती के बारे में.