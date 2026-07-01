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कभी कहा गया चुड़ैल, एक घटना ने जिंदगी बना दी नर्क; फिर खुद लिखी अपनी किस्मत, आज हैं करोड़ों की मालकिन

Rhea Chakraborty: बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, जिन्होंने रियलिटी शोज से अपने करियर की शुरुआत की. जब वह अपने करियर की ओर तेजी से आगे बढ़ रही थीं, उसी वक्त साल 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी नर्क सी बन गईं. कुछ समय उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. और आज वह कई करोड़ रुपये की कंपनी चला रही हैं. चलिए जानते हैं सबकुछ रिया चक्रवर्ती के बारे में. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: July 1, 2026 3:54:16 PM IST

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पिता लेफ्टिनेंट कर्नल थे

रिया चक्रवर्ती का जन्म 1 जुलाई 1992 को कर्नाटक के बैंगलोर में एक बंगाली परिवार में हुआ था. उनके पिता भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे. आज एक्ट्रेस अपना 35वांं जन्मदिन मना रही हैं.

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कब की करियर की शुरुआत?

रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में एमटीवी इंडिया के रियलिटी शो टीवीएस स्कूटी टीन दिवा से की, जहां वह रनर-अप रहीं. इसके बाद वह एमटीवी की वीडिया जॉकी बनीं और पेप्सी एमटीवी वास्सप, टिकटैक कॉलेज बीट और एमटीवी गॉन इन 60 सेकंड्स जैसे कई लोकप्रिय शो होस्ट किए.

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फिल्मों में भी किया काम

रिया चक्रवर्ती ने 2012 में तेलुगु फिल्म 'तुनीगा तुनीगा' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. इसके बाद 2013 में उन्होंने बॉलीवुड में 'मेरे डैड की मारुति' से डेब्यू किया. वह 'सोनाली केबल', 'बैंक चोर' और 'जलेबी' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा 'हाफ गर्लफ्रेंड' और 'दोबारा: सी योर इविल' में उन्होंने कैमियो भी किया था.

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2020 में आया भूचाल

साल 2019 में रिया चक्रवर्ती ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह को डेट करना शुरू किया. फिर दोनों साथ भी रहने लगे. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, 14 जून 2020 को, सुशांत सिंह ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली. इस खबर ने रिया को मुश्किल में डाल दिया.

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लोगों ने चुड़ैल तक कहा

2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद रिया चक्रवर्ती को मीडिया ट्रायल और सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा. उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए. कुछ तो उन्हें चुड़ैल और पैसा हड़पने वाली कहा. उन्हें 27 दिन जेल में रहना पड़ा. बाद में उन्हें अपने करियर और निजी जीवन में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. हालांकि, अब उन्हें सुशांत सिंह केस में क्लिन चिट मिल गई है.

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खुद लिखी अपनी किस्मत

हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी से बातचीत में दोनों भाई-बहन (शोविक-रिया) ने खुलासा किया कि 2020 के बाद दोनों के लिए काम के अवसर कम हो गए, जिससे उन्हें नए सिरे से शुरुआत करने और साथ मिलकर व्यवसाय खड़ा करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

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40 करोड़ की है कंपनी

कई मुश्किलों के बाद रिया ने धीरे-धीरे अपनी जिंदगी और करियर को फिर से संभाला. उन्होंने अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ मिलकर चैप्टर 2 ड्रिप नाम का कपड़ों का ब्रांड शुरू किया. बताया जाता है कि आज इस ब्रांड की अनुमानित कीमत करीब 40 करोड़ रुपये है.

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