यंग बॉय से लेकर Sugar Daddy तक! जाने किस-किसको डेट कर चुकीं Sushant Singh Rajput की Ex रिया चक्रवर्ती

Rhea Chakraborty: रिया चक्रवर्ती की डेटिंग हिस्ट्री की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नाम समय-समय पर कुछ मशहूर लोगों के साथ जुड़ा है. कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में अभिनेता आदित्य रॉय कपूर को डेट किया था. इसके बाद रिया का नाम दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ा, जिनके साथ वो कुछ समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहीं. सुशांत की मौत के बाद रिया काफी समय तक चर्चा और जांच का हिस्सा रहीं. इन दोनों के अलावा रिया का नाम और भी कई मशहूर लोगों के साथ जुड़ा है. जान लेते हैं कि वो कौन-कौन हैं?


By: Heena Khan | Published: January 21, 2026 12:13:03 PM IST

1/7

सुशांत सिंह राजपूत

वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप में थीं, जो एक हाई-प्रोफाइल रिलेशनशिप थी.

2/7

आदित्य रॉय कपूर

ऐसी अफवाह है कि रिया चक्रवर्ती ने एक्टर आदित्य रॉय कपूर को डेट किया था.'

3/7

हर्षवर्द्धन कपूर

अफवाह थी कि रिया चक्रवर्ती अभिनेता हर्षवर्धन कपूर को डेट कर रही हैं.

4/7

महेश भट्ट

वो कुछ समय के लिए प्रोड्यूसर महेश भट्ट से जुड़ी थीं और उनकी अजीब तस्वीरें वायरल हो गई थीं.

5/7

साकिब सलीम

ऐसी अफवाह थी कि रिया ने एक्टर साकिब सलीम को डेट किया था, हालांकि उनके रिश्ते के बारे में डिटेल्स प्राइवेट रखी गईं.

6/7

बंटी सजदेह

अफवाहों के मुताबिक, रिया सीमा सजदेह के भाई और सोनाक्षी सिन्हा के बॉयफ्रेंड बंटी सजदेह को डेट कर रही थीं.

7/7

निखिल कामथ

अब, खबरों के मुताबिक उन्हें एक बार फिर बिजनेसमैन और मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर में प्यार मिल गया है.

