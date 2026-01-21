यंग बॉय से लेकर Sugar Daddy तक! जाने किस-किसको डेट कर चुकीं Sushant Singh Rajput की Ex रिया चक्रवर्ती

Rhea Chakraborty: रिया चक्रवर्ती की डेटिंग हिस्ट्री की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नाम समय-समय पर कुछ मशहूर लोगों के साथ जुड़ा है. कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में अभिनेता आदित्य रॉय कपूर को डेट किया था. इसके बाद रिया का नाम दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ा, जिनके साथ वो कुछ समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहीं. सुशांत की मौत के बाद रिया काफी समय तक चर्चा और जांच का हिस्सा रहीं. इन दोनों के अलावा रिया का नाम और भी कई मशहूर लोगों के साथ जुड़ा है. जान लेते हैं कि वो कौन-कौन हैं?