कब करने वाला है RBI प्लास्टिक के 10 और 20 रुपये के नए नोट लॉन्च? क्या बंद हो जाएंगे पुराने पैसे

RBI On Plastic Currency Notes: क्या आने वाले समय में आपके पर्स में कागज की जगह प्लास्टिक के नोट दिखाई देंगे? इस सवाल का जवाब अब धीरे-धीरे साफ होने लगा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने संकेत दिए हैं कि 10 और 20 रुपये के पॉलिमर यानी प्लास्टिक नोटों को जल्द बाजार में उतारने की तैयारी चल रही है. इसकी जानकारी खुद रिजर्व बैंक गर्वनर संजय मल्होत्रा ने दी.