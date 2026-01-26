Republic Day Weather: क्या आज किरकिरा होगा गणतंत्र दिवस के जश्न का मजा? बारिश होगी या नहीं, यहां जानें दिल्ली से लेकर यूपी तक का हाल

Today Weather: जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज भारत देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और गर्व के साथ मना रहा है. वहीं देश का हर एक कोना तिरंगे से सज गया है. वहीं राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. कुछ ही देर में राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जिसके बाद एक भव्य परेड होगी. इस बीच अगर बात करें मौसम की तो राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की सुबह ठंडे मौसम और कोहरे के साथ शुरू हुई है. आसमान में बादल छाए हुए हैं. कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया हुआ है, जिससे कुछ समय के लिए विज़िबिलिटी कम हो सकती है. अच्छी बात यह है कि कोहरा घना नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि इससे तय कार्यक्रमों और समारोहों में कोई रुकावट नहीं आएगी. चलिए जान लेते हैं आज राजधानी और अन्य राज्यों का मौसम कैसा रहने वाला है.