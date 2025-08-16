बाजार के ऑयली कुलचे खाकर हो गए हैं परेशान? तो ट्राई करें, सिर्फ 5 मिनट में बनाइए हेल्दी और टेस्टी कुलचे।

सामग्री की तैयारी

दो लोगों के लिए 2 कप गेहूं का आटा लें। ½ कप गाढ़ा दही, ¼ कप गुनगुना दूध (या पानी), 1 चम्मच तेल/घी, ½ चम्मच नमक, ½ चम्मच बेकिंग पाउडर रखें। स्वाद के लिए चुटकीभर चीनी, ¼ चम्मच अजवाइन, ऊपर छिड़कने को तिल/कलौंजी और बारीक कटा हरा धनिया भी रख लें। चाहें तो लहसुन-पत्ती या बारीक प्याज भी डाल सकते हैं। सारी चीजे पहले से नाप कर रखने से काम तेज़ होता है, आटा भी सही बनता है और कुलचे मुलायम आते हैं।