बाजार के ऑयली कुलचे खाकर हो गए हैं परेशान? तो ट्राई करें, सिर्फ 5 मिनट में बनाइए हेल्दी और टेस्टी कुलचे।
कुलचे सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में मैदे से बने मुलायम और फूले हुए ब्रेड की तस्वीर आ जाती है। लेकिन मैदा सेहत के लिए सही नहीं माना जाता क्योंकि इसमें फाइबर की कमी होती है और ये पचने में भी भारी पड़ सकता है। ऐसे में घर पर आटे वाले कुलचे बनाना न केवल आसान है बल्कि सेहतमंद भी। गेहूं के आटे से बने कुलचे में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर होते हैं।
सामग्री की तैयारी
दो लोगों के लिए 2 कप गेहूं का आटा लें। ½ कप गाढ़ा दही, ¼ कप गुनगुना दूध (या पानी), 1 चम्मच तेल/घी, ½ चम्मच नमक, ½ चम्मच बेकिंग पाउडर रखें। स्वाद के लिए चुटकीभर चीनी, ¼ चम्मच अजवाइन, ऊपर छिड़कने को तिल/कलौंजी और बारीक कटा हरा धनिया भी रख लें। चाहें तो लहसुन-पत्ती या बारीक प्याज भी डाल सकते हैं। सारी चीजे पहले से नाप कर रखने से काम तेज़ होता है, आटा भी सही बनता है और कुलचे मुलायम आते हैं।
आटे को गूंथने का तरीका
बड़े बर्तन में आटा, नमक, बेकिंग पाउडर, अजवाइन मिलाएँ। दही डालकर उंगलियों से मोयन सा करें। अब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना दूध/पानी डालते हुए नरम, लचीला आटा गूंथेंन ज्यादा कड़ा, न बहुत ढीला। 1 चम्मच तेल हाथ पर लगाकर 1–2 मिनट और मसलें, ताकि सतह चिकनी हो जाए। आटे को गीले कपड़े से ढककर 15–20 मिनट आराम दें।
कुलाचों को गोल करने का तरीका
आराम किया आटा 6–8 बराबर गोले बना लें। हल्का सूखा आटा छिड़ककर मध्यम मोटाई (लगभग ¼–⅓ सेंटी) में बेलें ताकि कुलचा न बहुत पतला हो न मोटा। ऊपर तिल/कलौंजी और हरा धनिया रखें, बेलन से हल्के हाथ दबा दें ताकि चिपक जाए। एक तरफ उंगलियों से थोड़ा पानी फेर दें—यह तवे पर अच्छे छनक और हल्की फुलावट देता है।
तवे पर सेंकना
तवा अच्छी तरह गरम करें, फिर आंच मध्यम करें। जिस तरफ पानी लगाया है, वह साइड नीचे रखते हुए कुलचा तवे पर डालें। 40–50 सेकंड बाद हल्के बुलबुले दिखें तो पलट दें। दूसरी तरफ घी/मक्खन का हल्का ब्रश करें और हल्के कपड़े/झारे से दबाते हुए सुनहरा करें। चाहे तो सीधे आँच पर चिमटे से 5–7 सेकंड घुमा कर “तंदूरी” सुगंध पाएं—जलने न दें। निकालते ही थोड़ा मक्खन लगाएँ, कपड़े में ढककर रखें ताकि नरम बना रहे।
सर्व करने का तरीका
गरम-गरम कुलचे छोले, कढ़ाही चना, रायता, पुदीना-धनिया चटनी, प्याज-अचार के साथ परोसें। बच्चों के लिए हल्का मक्खन लगाकर सादा भी अच्छा लगता है। हल्का खाना चाहें तो दही के साथ खाएँ—पचने में आसान रहेगा। मेहमानों के लिए लहसुन-मक्खन ब्रश कर ऊपर बारीक हरा धनिया छिड़क दें।
महज 5 मिनट में तैयारआपका आटे वाले कुलचे
आटे वाले कुलचे महज 5 मिनट में तैयार भी हो जाते हैं। आप इन्हें नाश्ते, लंच या शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इन्हें दही, चटनी, अचार या सब्जी के साथ खाया जाए तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं घर पर आटे वाले कुलचे बनाने की आसान रेसिपी।
