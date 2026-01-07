4 SUVs, 1 मुकाबला: Renault Kiger vs Nissan Magnite vs Tata Punch vs Hyundai Exter – कीमतों का बड़ा मुकाबला!
नई रेनॉल्ट काइगर की कीमत बहुत कॉम्पिटिटिव रखी गई है ताकि यह निसान मैग्नाइट, टाटा पंच और हुंडई एक्सटर जैसी कारों को टक्कर दे सके.
Micro SUV India
2025 मॉडल की कीमतों में कुछ फ़र्क है, जिसमें Hyundai Exter सबसे सस्ती शुरुआती कीमत वाली और Nissan Magnite की टॉप-एंड कीमत सबसे ज़्यादा है:
Renault Kiger: ₹6.30 लाख - ₹11.30 लाख
Nissan Magnite: ₹6.14 लाख - ₹11.92 लाख
Tata Punch: ₹6.20 लाख - ₹10.32 लाख
Hyundai Exter: ₹6.00 लाख - ₹10.51 लाख
Hyundai Exter
हुंडई एक्सटर की शुरुआती कीमत लगभग ₹6.00 लाख है, जो इस तुलना में चार माइक्रो/सब-कॉम्पैक्ट SUV में सबसे कम है.
Nissan Magnite
निसान मैग्नाइट की कीमत सबसे ज़्यादा ₹11.92 लाख है, जो इसे इन राइवल्स में सबसे महंगा ऑप्शन (एक्स-शोरूम) बनाती है.
Size differences:
किगर और मैग्नाइट साइज़ में एक-दूसरे के समान हैं, लेकिन आम तौर पर पंच और एक्सटर से बड़े हैं.
Engine options:
Kiger और Magnite दोनों में एक जैसे पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें टर्बो-पेट्रोल ऑप्शन भी शामिल है, जबकि Punch और Exter में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (ऑप्शनल CNG के साथ) इस्तेमाल होते हैं.
Punch and Exter CNG specifics:
पंच CNG: 73 PS / 103 Nm सिर्फ़ 5-स्पीड MT के साथ.
एक्स्टर CNG: 69 PS / 95 Nm 5-स्पीड MT के साथ.
दोनों में ट्विन CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.
Transmission choices:
पंच 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT में आती है.
एक्स्टेर पेट्रोल के लिए 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT में आती है, जबकि CNG सिर्फ़ 5-स्पीड MT के साथ मिलती है.
काइगर और मैग्नाइट दोनों में इंजन के हिसाब से 5-स्पीड MT/AMT और CVT के ऑप्शन मिलते हैं.