4 SUVs, 1 मुकाबला: Renault Kiger vs Nissan Magnite vs Tata Punch vs Hyundai Exter – कीमतों का बड़ा मुकाबला!

Micro SUV India

2025 मॉडल की कीमतों में कुछ फ़र्क है, जिसमें Hyundai Exter सबसे सस्ती शुरुआती कीमत वाली और Nissan Magnite की टॉप-एंड कीमत सबसे ज़्यादा है:



Renault Kiger: ₹6.30 लाख - ₹11.30 लाख



Nissan Magnite: ₹6.14 लाख - ₹11.92 लाख



Tata Punch: ₹6.20 लाख - ₹10.32 लाख



Hyundai Exter: ₹6.00 लाख - ₹10.51 लाख