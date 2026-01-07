  • Home>
  • 4 SUVs, 1 मुकाबला: Renault Kiger vs Nissan Magnite vs Tata Punch vs Hyundai Exter – कीमतों का बड़ा मुकाबला!

4 SUVs, 1 मुकाबला: Renault Kiger vs Nissan Magnite vs Tata Punch vs Hyundai Exter – कीमतों का बड़ा मुकाबला!

नई रेनॉल्ट काइगर की कीमत बहुत कॉम्पिटिटिव रखी गई है ताकि यह निसान मैग्नाइट, टाटा पंच और हुंडई एक्सटर जैसी कारों को टक्कर दे सके.


By: Anshika thakur | Published: January 7, 2026 12:09:12 PM IST

Micro SUV India - Photo Gallery
1/7

Micro SUV India

2025 मॉडल की कीमतों में कुछ फ़र्क है, जिसमें Hyundai Exter सबसे सस्ती शुरुआती कीमत वाली और Nissan Magnite की टॉप-एंड कीमत सबसे ज़्यादा है:

Renault Kiger: ₹6.30 लाख - ₹11.30 लाख

Nissan Magnite: ₹6.14 लाख - ₹11.92 लाख

Tata Punch: ₹6.20 लाख - ₹10.32 लाख

Hyundai Exter: ₹6.00 लाख - ₹10.51 लाख

Hyundai Exter - Photo Gallery
2/7

Hyundai Exter

हुंडई एक्सटर की शुरुआती कीमत लगभग ₹6.00 लाख है, जो इस तुलना में चार माइक्रो/सब-कॉम्पैक्ट SUV में सबसे कम है.

Nissan Magnite - Photo Gallery
3/7

Nissan Magnite

निसान मैग्नाइट की कीमत सबसे ज़्यादा ₹11.92 लाख है, जो इसे इन राइवल्स में सबसे महंगा ऑप्शन (एक्स-शोरूम) बनाती है.

Tata Punch vs Renault Kiger - Photo Gallery
4/7

Size differences:

किगर और मैग्नाइट साइज़ में एक-दूसरे के समान हैं, लेकिन आम तौर पर पंच और एक्सटर से बड़े हैं.

Renault Kiger vs Tata Punch - Photo Gallery
5/7

Engine options:

Kiger और Magnite दोनों में एक जैसे पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें टर्बो-पेट्रोल ऑप्शन भी शामिल है, जबकि Punch और Exter में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (ऑप्शनल CNG के साथ) इस्तेमाल होते हैं.

Tata Punch vs Hyundai Exter CNG - Photo Gallery
6/7

Punch and Exter CNG specifics:

पंच CNG: 73 PS / 103 Nm सिर्फ़ 5-स्पीड MT के साथ.

एक्स्टर CNG: 69 PS / 95 Nm 5-स्पीड MT के साथ.

दोनों में ट्विन CNG सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.

Micro SUV India - Photo Gallery
7/7

Transmission choices:

पंच 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT में आती है.

एक्स्टेर पेट्रोल के लिए 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT में आती है, जबकि CNG सिर्फ़ 5-स्पीड MT के साथ मिलती है.

काइगर और मैग्नाइट दोनों में इंजन के हिसाब से 5-स्पीड MT/AMT और CVT के ऑप्शन मिलते हैं.

4 SUVs, 1 मुकाबला: Renault Kiger vs Nissan Magnite vs Tata Punch vs Hyundai Exter – कीमतों का बड़ा मुकाबला! - Photo Gallery

