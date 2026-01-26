  • Home>
  Renault Duster Launch 2026: भारत में फिर लौट रही रेनॉल्ट डस्टर, क्या टाटा सिएरा जैसी कई गाड़ियों के लिए बनेगी खतरा

Renault Duster Launch 2026: भारत में फिर लौट रही रेनॉल्ट डस्टर, क्या टाटा सिएरा जैसी कई गाड़ियों के लिए बनेगी खतरा

Renault Duster Launch 2026: रेनो डस्टर 26 जनवरी 2026  को यानी आज भारत में धमाकेदार वापसी करने जा रही है. कम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अब ये हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस और स्कोडा कुशाक जैसी कारों से भिड़ेगी. जानिए कौन-कौन हैं इसके बड़े कंपीटीटर्स-


By: Sujeet Kumar | Last Updated: January 26, 2026 2:23:39 PM IST

हुंडई क्रेटा – सबसे बड़ा कंपीटीटर

हुंडई क्रेटा ने 2015 से भारत में कम्पैक्ट SUV सेगमेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ाई है. फीचर्स, वैल्यू और शानदार परफॉर्मेंस के साथ ये डस्टर की सबसे बड़ी कंपीटीटर होगी. (PC- Hyundai)

टाटा सिएरा – डिजाइन और तकनीक में दमदार

टाटा सिएरा अपने प्रीमियम इंटीरियर्स, ट्रिपल-स्क्रीन पैनोरामिक लेआउट और LED लाइट्स के साथ नया ऑप्शन पेश करती है. डस्टर के लिए ये एक मजबूत मिड-साइज SUV प्रतियोगी होगी. (PC- Tata Sierra)

मारुति विक्टोरिस – हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मुकाबला

अगर रेनो डस्टर भारत में हाइब्रिड ऑप्शन लाती है, तो मारुति विक्टोरिस सीधे मुकाबले में आएगी. ये SUV फ्यूल एफिशिएंसी और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. (PC- Maruti Suzzuki)

किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट – शानदार लुक

अपडेटेड किआ सेल्टोस अपने रिफ्रेश्ड डिजाइन और फीचर-रिच कैबिन के साथ शहरी कस्टमरों को अटरैक्ट करती है. डस्टर को इन तकनीकों और स्टाइल में मुकाबला करना होगा. (PC- Kia)

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट – ड्राइविंग एक्सपीरिएंस में खास

स्कोडा कुशाक की हैंडलिंग और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स बेहतरीन हैं. फीचर्स के मामले में ये बेस वेरिएंट से ही शानदार है. डस्टर को मुकाबला करने के लिए स्मार्ट प्राइसिंग और परफॉर्मेंस दिखाना होगा.

डस्टर की वापसी

डस्टर की भारतीय बाजार में मजबूत विरासत है. अब इसे बदलते मार्केट और बढ़ती ग्राहक उम्मीदों के बीच अपने पुराने जादू और नई तकनीक से पहचान बनानी होगी और लोगों की पहली पसंद बनना होगा.

