Rakul Preet का एथनिक लुक बना Ganesh Chaturthi की शान, भक्ति और खूबसूरती का दिखा ट्रेडिशनल चार्म
Rakul Preet Singh, Ganesh Chaturthi Celebration 2025: रकुल प्रीत सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उअपनी फिटनेस और स्टाइल के लिए भी रकुल काफी मशहूर हैं। वे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ फैशन, फिटनेस और पर्सनल लाइफ से जुड़ी झलकियाँ शेयर करती रहती हैं। उनके अभिनय में सादगी और ऊर्जा साफ झलकती है, जिस वजह से उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर रकुल प्रीत सिंह ने बेहद खूबसूरत अंदाज में सबका दिल जीत लिया। उन्होंने गुलाबी-बैंगनी फ्लोरल कुर्ता सेट पहना, जिस पर मिरर वर्क और नाजुक कढ़ाई की डिटेलिंग थी। खुले बाल, नैचुरल मेकअप, न्यूड लिपस्टिक और माथे पर छोटी बिंदी ने उनकी सादगी को और निखारा।
रकुल प्रीत के चेहरे पर त्यौहार की रौनक
रकुल प्रीत ने गुलाबी रंग का खूबसूरत एथनिक आउटफिट पहना है, जिस पर सुनहरी कढ़ाई है। बाल खुले रखे गए हैं और बीच से पार्टिंग की गई है। मेकअप सिंपल लेकिन ग्लोइंग है , हल्की आईशैडो और न्यूड लिपस्टिक। गले में चौड़ा चोकर नेकलेस और कानों में झुमके उनके लुक को रॉयल बना रहे हैं।
रकुल प्रीत कि निखरी मुस्कान
करीबी शॉट्स में रकुल प्रीत की मुस्कान और नैचुरल ब्यूटी झलक रही है। न्यूड टोन मेकअप, हल्की बिंदी और मस्कारा से रकुल प्रीत की आँखें और भी खूबसूरत लग रही हैं। हाथ में रिंग और ब्रेसलेट, चेहरे पर खुशी – ये तस्वीरें त्योहार की उमंग को दर्शा रही हैं।
रकुल प्रीत, जैकी के साथ
रकुल प्रीत यहाँ अपने वन एंड ओनली जैकी के साथ एक कैंडिड पोज देते हुए दिख रही है। जैकी जे भी रकुल के साथ सेम कलर का सूट पहन कर ट्विनिंग की है।
रकुल प्रीत इन रिलीजियस मोड
गणपति बप्पा की सजावट के सामने रकुल प्रीत ने फ्लोरल प्रिंट का पर्पल-पिंक कुर्ता सेट पहना है। इसमें मिरर वर्क की डिटेलिंग है। बाल फिर से खुले हैं और गले में वही हैवी चोकर है। पूजा की सजावट फूलों और रंगीन कपड़ों से सजी है जो वातावरण को और पवित्र बना रही है।
रकुल प्रीत अपने दोस्तों के संग
ग्रुप फोटो में रकुल प्रीत अपने दोस्तों संग बैठी हैं। सबने फेस्टिव कपड़े पहने हैं, सफेद, पीले और गुलाबी शेड्स में। रकुल प्रीत नमस्ते की मुद्रा में पोज देती दिख रही हैं, चेहरे पर चौड़ी मुस्कान है। सजावट और खुशहाल माहौल त्योहार की एकता और आनंद को दर्शाता है।
रकुल प्रीत का फेयरी मोमेंट
रकुल प्रीत ने इस तस्वित में अपनी ड्रेस फ़्लाउंट करने के साथ साथ एक एलिगेंट पोज़ भी दिया है। यहाँ उनका फुल लुक बिल्कुल फेस्टिव परफेक्ट लग रहा है।
Disclaimer
यह जानकारी सिर्फ त्योहार और रकुल प्रीत सिंह के लुक के बारे में बताने के लिए लिखी गई है। इसमें दी गई बातें फोटो और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित हैं। इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन और जानकारी देना है। हम इसकी पूरी सच्चाई या सही होने की गारंटी नहीं देते।