Rakul Preet का एथनिक लुक बना Ganesh Chaturthi की शान, भक्ति और खूबसूरती का दिखा ट्रेडिशनल चार्म

Rakul Preet Singh, Ganesh Chaturthi Celebration 2025: रकुल प्रीत सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उअपनी फिटनेस और स्टाइल के लिए भी रकुल काफी मशहूर हैं। वे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ फैशन, फिटनेस और पर्सनल लाइफ से जुड़ी झलकियाँ शेयर करती रहती हैं। उनके अभिनय में सादगी और ऊर्जा साफ झलकती है, जिस वजह से उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर रकुल प्रीत सिंह ने बेहद खूबसूरत अंदाज में सबका दिल जीत लिया। उन्होंने गुलाबी-बैंगनी फ्लोरल कुर्ता सेट पहना, जिस पर मिरर वर्क और नाजुक कढ़ाई की डिटेलिंग थी। खुले बाल, नैचुरल मेकअप, न्यूड लिपस्टिक और माथे पर छोटी बिंदी ने उनकी सादगी को और निखारा।