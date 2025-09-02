Parivartini Ekdashi 2025 Date: 3 सितंबर को होगी परिवर्तिनी एकादशी, जानें व्रत रखने से मिलेंगे क्या क्या लाभ और आशीर्वाद

Ekadashi 2025: सितंबर 2025 में दो खास व्रत होंगे , परिवर्तिनी एकादशी 3 सितंबर को और इंदिरा एकादशी। परिवर्तिनी एकादशी को पद्मा या वामन एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इस व्रत से पाप दूर होते हैं, भगवान की कृपा मिलती है और सुख-समृद्धि आती है।