‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 की रिलीज डेट की हुई घोषणा; मुनव्वर फारूकी, मल्लिका शेरावत सहित ये सेलेब्रिटी आएंगे नजर!

सीजन 2 के कंटेस्टेंट

प्रोमो में आगामी सीज़न के पहले दो प्रतियोगियों का भी परिचय कराया गया. होस्ट करण जौहर ने मुनव्वर फारूकी को "नागपाड़ा से आए रियलिटी टीवी के बादशाह" के रूप में पेश किया। फिल्म निर्माता ने मल्लिका शेरावत का स्वागत भी किया. हालांकि, शो के निर्माताओं ने अभी तक इस सीजन के बाकी प्रतियोगियों के नामों का खुलासा नहीं किया है. संभावित प्रतिभागियों में बिग बॉस के विजेता एल्विस यादव, श्वेता तिवारी और रुबीना दिलाइक के नाम सामने आ रहे हैं.