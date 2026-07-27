‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 की रिलीज डेट की हुई घोषणा; मुनव्वर फारूकी, मल्लिका शेरावत सहित ये सेलेब्रिटी आएंगे नजर!
The Traitors Season 2: धोखे, गठबंधनों और अप्रत्याशित विश्वासघातों से भरे सफल पहले सीज़न के बाद, ‘द ट्रेटर्स इंडिया’ एक और धमाकेदार वापसी के लिए तैयार है. शो के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर सीज़न 2 का टीज़र जारी कर दिया है. करण जौहर फिर से इस शो को होस्ट करेंगे। वहीं सीजन 2 में कई हस्तियां कंटेस्टेंट के रूप में नजर आएंगी. आइये जानते हैं सीजन 2 के बारे में सब कुछ!
कब रिलीज होगा शो
जानकारी के अनुसार यह शो 13 अगस्त को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगा. शो के टीजर में इसके प्रीमियर की ऑफिशियल डेट बताई गयी है.
करण जौहर करेंगे होस्ट
टीजर से ये स्पष्ट हो गया है कि 'द ट्रेटर्स' का सीजन 2 फिल्म निर्माता करण जौहर ही होस्ट करेंगे. बता दें कि शो का पहला सीजन भी करण जौहर ने ही होस्ट किया था.
नए टीज़र में दिखे पिछले सीज़न के कई प्रतियोगी
नए टीज़र में पिछले सीज़न के कई प्रतियोगियों ने कैमियो अपीयरेंस दिया, जिनमें उर्फी जावेद, पुरव झा, आशीष विद्यार्थी और एल्नाज़ नोरौज़ी शामिल हैं.
सीजन 2 के कंटेस्टेंट
प्रोमो में आगामी सीज़न के पहले दो प्रतियोगियों का भी परिचय कराया गया. होस्ट करण जौहर ने मुनव्वर फारूकी को "नागपाड़ा से आए रियलिटी टीवी के बादशाह" के रूप में पेश किया। फिल्म निर्माता ने मल्लिका शेरावत का स्वागत भी किया. हालांकि, शो के निर्माताओं ने अभी तक इस सीजन के बाकी प्रतियोगियों के नामों का खुलासा नहीं किया है. संभावित प्रतिभागियों में बिग बॉस के विजेता एल्विस यादव, श्वेता तिवारी और रुबीना दिलाइक के नाम सामने आ रहे हैं.
सूर्यगढ़ पैलेस में हो रही शूटिंग
खबरों के मुताबिक , 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 की शूटिंग इस साल की शुरुआत में जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शुरू हो गई थी. अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े 21 प्रतियोगियों के शामिल होने की अटकलें तेज हैं.