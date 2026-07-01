  • Home>
  • Gallery»
  • एक्स की फोटो लाइक, फोन छिपाना… क्या होता है माइक्रो-चीटिंग? पार्टनर की ये हरकतें भूलकर भी न करें इग्नोर

एक्स की फोटो लाइक, फोन छिपाना… क्या होता है माइक्रो-चीटिंग? पार्टनर की ये हरकतें भूलकर भी न करें इग्नोर

Micro Cheating in Relationship: समय के साथ, रिश्तों के मतलब और चैलेंज दोनों बदल जाते हैं. एक समय था जब चीटिंग सिर्फ़ फिजिकल रिलेशनशिप से जुड़ी होती थी, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में, एक और शब्द सामने आया है जिसे माइक्रो-चीटिंग कहते हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि वह क्या होता है और इसके क्या संकेत होते हैं.


By: Shristi S | Published: July 1, 2026 6:03:38 PM IST

Follow us on
Google News
क्या होता है माइक्रो-चीटिंग? - Photo Gallery
1/7

क्या होता है माइक्रो-चीटिंग?

माइक्रो-चीटिंग का सीधा सा मतलब है कि आपका पार्टनर आपके प्रति पूरी तरह लॉयल दिखता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे छोटी-छोटी ऐसी बातें करता है जिनसे शक होता है या आपका भरोसा कम होता है. इससे यह सवाल उठता है: क्या किसी एक्स की फ़ोटो लाइक करना या किसी कलीग के साथ हल्की-फुल्की फ़्लर्ट करना माइक्रो-चीटिंग माना जाएगा? आइए माइक्रो-चीटिंग के एलिमेंट्स को समझते हैं.

You Might Be Interested In
क्या एक्स की फ़ोटो लाइक करना माइक्रो-चीटिंग माना जाएगा? - Photo Gallery
2/7

क्या एक्स की फ़ोटो लाइक करना माइक्रो-चीटिंग माना जाएगा?

इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है. यह पूरी तरह से आपके रिश्ते की बाउंड्रीज़ पर निर्भर करता है. कभी-कभी पुरानी यादों या कैज़ुअल दोस्ती के दौरान किसी एक्स की फ़ोटो लाइक करना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर आपका पार्टनर जानबूझकर आधी रात को अपने एक्स की पुरानी फ़ोटो देख रहा है या आपकी जानकारी के बिना फ़ोटो लाइक कर रहा है, तो यह माइक्रो-चीटिंग है.

क्या कलीग के साथ फ़्लर्ट करना माइक्रो-चीटिंग है? - Photo Gallery
3/7

क्या कलीग के साथ फ़्लर्ट करना माइक्रो-चीटिंग है?

काम पर हल्की-फुल्की हंसी-मज़ाक ठीक है, लेकिन मज़े के लिए फ़्लर्ट करना माइक्रो-चीटिंग है. अगर आप अपने कलीग के लिए खास तौर पर तैयार हो रहे हैं, डबल-मीनिंग मैसेज भेज रहे हैं, या ऐसी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हैं जो सिर्फ आपके पार्टनर को पता होनी चाहिए, तो यह इमोशनल चीटिंग या माइक्रो-चीटिंग है.

You Might Be Interested In
डिजिटल सीक्रेसी माइक्रो-चीटिंग के संकेत - Photo Gallery
4/7

डिजिटल सीक्रेसी माइक्रो-चीटिंग के संकेत

आपका पार्टनर अपने फोन को लेकर बहुत पज़ेसिव है और बार-बार पासवर्ड बदलता रहता है. इसके अलावा, कमरे में घुसते ही फोन की स्क्रीन पलटना या चुपके से टेक्स्ट मैसेज पढ़ना माइक्रो-चीटिंग के संकेत हो सकते हैं.

सोशल मीडिया सीक्रेसी माइक्रो-चीटिंग के संकेत - Photo Gallery
5/7

सोशल मीडिया सीक्रेसी माइक्रो-चीटिंग के संकेत

किसी खास व्यक्ति की हर पोस्ट पर कमेंट करना, सोशल मीडिया पर चुपके से चैट करना, और पूछे जाने पर बस फ्रेंड्स कहकर सवालों को टालना माइक्रो-चीटिंग के संकेत हैं.

अपने पार्टनर की तुलना करना माइक्रो-चीटिंग के संकेत - Photo Gallery
6/7

अपने पार्टनर की तुलना करना माइक्रो-चीटिंग के संकेत

हर मौके पर किसी कलीग या दोस्त की तारीफ करना और अपनी कमियां बताना, या दोस्तों के सामने खुद को सिंगल और दुखी दिखाना.

You Might Be Interested In
फेक नाम माइक्रो-चीटिंग के संकेत - Photo Gallery
7/7

फेक नाम माइक्रो-चीटिंग के संकेत

किसी खास व्यक्ति का नंबर अपने फोन में फेक नाम या दोस्त के नाम से सेव करना, ताकि जब वे आपको कॉल या मैसेज करें तो आपको शक न हो.

Tags:
cheating signsDating AdviceRelationship Tips
एक्स की फोटो लाइक, फोन छिपाना… क्या होता है माइक्रो-चीटिंग? पार्टनर की ये हरकतें भूलकर भी न करें इग्नोर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक्स की फोटो लाइक, फोन छिपाना… क्या होता है माइक्रो-चीटिंग? पार्टनर की ये हरकतें भूलकर भी न करें इग्नोर - Photo Gallery
एक्स की फोटो लाइक, फोन छिपाना… क्या होता है माइक्रो-चीटिंग? पार्टनर की ये हरकतें भूलकर भी न करें इग्नोर - Photo Gallery
एक्स की फोटो लाइक, फोन छिपाना… क्या होता है माइक्रो-चीटिंग? पार्टनर की ये हरकतें भूलकर भी न करें इग्नोर - Photo Gallery
एक्स की फोटो लाइक, फोन छिपाना… क्या होता है माइक्रो-चीटिंग? पार्टनर की ये हरकतें भूलकर भी न करें इग्नोर - Photo Gallery