एक्स की फोटो लाइक, फोन छिपाना… क्या होता है माइक्रो-चीटिंग? पार्टनर की ये हरकतें भूलकर भी न करें इग्नोर

क्या एक्स की फ़ोटो लाइक करना माइक्रो-चीटिंग माना जाएगा?

इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है. यह पूरी तरह से आपके रिश्ते की बाउंड्रीज़ पर निर्भर करता है. कभी-कभी पुरानी यादों या कैज़ुअल दोस्ती के दौरान किसी एक्स की फ़ोटो लाइक करना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर आपका पार्टनर जानबूझकर आधी रात को अपने एक्स की पुरानी फ़ोटो देख रहा है या आपकी जानकारी के बिना फ़ोटो लाइक कर रहा है, तो यह माइक्रो-चीटिंग है.