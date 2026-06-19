इनसिक्योरिटी या धोखा? क्यों लोग चुपके से अपने पार्टनर का फोन देखने लगते हैं; साइकोलॉजिस्ट ने बताई असली वजह
Relationship Partner Phone Check: क्या आपको कभी अपने पार्टनर का फ़ोन चेक करने का मन करता है, या आप ऐसा चुपके से करते हैं? अगर हां, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कई लोगों के साथ होता है, लेकिन इससे रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं. ऐसे में चलिए जानें कि इस पर सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉ. मोनिका शर्मा ने क्या बताया.
अपने पार्टनर के फोन चेक करने की वजह
सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉ. मोनिका शर्मा बताती हैं कि पार्टनर का फ़ोन चेक करने की इच्छा सिर्फ़ भरोसे की कमी के अलावा और भी कई वजहों से हो सकती है. आइए उन वजहों को जानते हैं जिनकी वजह से आप अपने पार्टनर का फ़ोन चेक कर सकते हैं.
इनसिक्योरिटी की वजह से पार्टनर का फोन चेक करना
जब कोई व्यक्ति खुद को लेकर इनसिक्योर महसूस करता है, तो उसे डर हो सकता है कि उसका पार्टनर किसी बेहतर इंसान को ढूंढ सकता है. खुद को तसल्ली देने के लिए, वे अपने पार्टनर का फ़ोन चेक करना शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा, अगर झूठ, कुछ छिपाने या पहले धोखा मिलने की वजह से भरोसा टूटा है, तो कोई व्यक्ति अपने शक को दूर करने या सच जानने के लिए फ़ोन चेक कर सकता है.
जलन और कंट्रोल करने की इच्छा से पार्टनर का फोन चेक करना
अगर आपका पार्टनर आकर्षक है, मिलनसार है या अक्सर विपरीत लिंग के लोगों से बातचीत करता है, तो जलन महसूस होना स्वाभाविक है. उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी या कॉल्स को देखकर लोग संभावित प्रतिद्वंद्वियों के बारे में अंदाज़ा लगाने लगते हैं. इसके अलावा, कुछ लोगों का स्वभाव 'पज़ेसिव' (अधिकार जताने वाला) होता है; वे सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने पार्टनर की ज़िंदगी के हर पहलू को कंट्रोल और मॉनिटर करना चाहते हैं. यह भी फ़ोन चेक करने की इच्छा को बढ़ावा देता है.
पुराने बुरे अनुभव या अचानक व्यवहार में बदलाव
अगर किसी को पिछले रिश्ते में धोखा मिला है, तो वह अपने नए पार्टनर को शक की नज़र से देख सकता है यह प्रतिक्रिया पुराने ट्रॉमा (मानसिक आघात) की वजह से होती है. इसके अलावा, अगर पार्टनर के व्यवहार में अचानक बदलाव आता है जैसे देर रात तक जागना, कुछ छिपाना या अपना फ़ोन छिपाकर रखना तो शक होना स्वाभाविक है.
क्या पार्टनर का फोन चेक करना यह सही या गलत?
आपसी सहमति से फ़ोन शेयर करना ठीक है, लेकिन बिना बताए चुपके से पार्टनर का फ़ोन चेक करना एक टॉक्सिक व्यवहार है जो रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है. इससे आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते, जिससे आपके रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं.
अगर आपको अपने पार्टनर का फ़ोन चेक करने का मन करे तो आपको क्या करना चाहिए?
अगर आपको अक्सर अपने पार्टनर का फ़ोन चेक करने का मन करता है, तो जासूस बनने के बजाय उनसे खुलकर बात करें. अगर जरूरत हो, तो काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लें. किसी भी अच्छे रिश्ते के लिए भरोसा बहुत जरूरी है.