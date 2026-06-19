इनसिक्योरिटी या धोखा? क्यों लोग चुपके से अपने पार्टनर का फोन देखने लगते हैं; साइकोलॉजिस्ट ने बताई असली वजह

जलन और कंट्रोल करने की इच्छा से पार्टनर का फोन चेक करना

अगर आपका पार्टनर आकर्षक है, मिलनसार है या अक्सर विपरीत लिंग के लोगों से बातचीत करता है, तो जलन महसूस होना स्वाभाविक है. उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी या कॉल्स को देखकर लोग संभावित प्रतिद्वंद्वियों के बारे में अंदाज़ा लगाने लगते हैं. इसके अलावा, कुछ लोगों का स्वभाव 'पज़ेसिव' (अधिकार जताने वाला) होता है; वे सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने पार्टनर की ज़िंदगी के हर पहलू को कंट्रोल और मॉनिटर करना चाहते हैं. यह भी फ़ोन चेक करने की इच्छा को बढ़ावा देता है.