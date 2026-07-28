‘उमराव जान’ से ‘एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड’ तक: फिल्मी ड्रामे से कम नहीं दिग्गज एक्ट्रेस रेखा की जिंदगी, IFFM 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर बिखेरेंगी जलवा!

भारतीय सिनेमा की एवरग्रीन और दिग्गज अभिनेत्री रेखा को लेकर एक बहुत बड़ी और गर्व की खबर सामने आई है. रेखा को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले प्रतिष्ठित ‘इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न’ (IFFM 2026) में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया है. इतना ही नहीं, सिनेमा जगत में उनके शानदार और बेमिसाल योगदान के लिए उन्हें यहां ‘एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड’ (Excellence in Cinema Award) से सम्मानित किया जाएगा. यह फेस्टिवल 13 से 23 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा. इस खास मौके पर रेखा मेलबर्न में भारतीय समुदाय, कलाकारों और मेहमानों के साथ मिलकर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन भारतीय तिरंगा भी फहराएंगी. उनसे पहले यह सम्मान ऋषि कपूर, आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे कई दिग्गज कलाकारों को मिल चुका है.