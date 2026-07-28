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‘उमराव जान’ से ‘एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड’ तक: फिल्मी ड्रामे से कम नहीं दिग्गज एक्ट्रेस रेखा की जिंदगी, IFFM 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर बिखेरेंगी जलवा!

भारतीय सिनेमा की एवरग्रीन और दिग्गज अभिनेत्री रेखा को लेकर एक बहुत बड़ी और गर्व की खबर सामने आई है. रेखा को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले प्रतिष्ठित ‘इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न’ (IFFM 2026) में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया है. इतना ही नहीं, सिनेमा जगत में उनके शानदार और बेमिसाल योगदान के लिए उन्हें यहां ‘एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड’ (Excellence in Cinema Award) से सम्मानित किया जाएगा.  यह फेस्टिवल 13 से 23 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा. इस खास मौके पर रेखा मेलबर्न में भारतीय समुदाय, कलाकारों और मेहमानों के साथ मिलकर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन भारतीय तिरंगा भी फहराएंगी. उनसे पहले यह सम्मान ऋषि कपूर, आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे कई दिग्गज कलाकारों को मिल चुका है.


By: Kajal Jain | Published: July 28, 2026 3:15:39 PM IST

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फेस्टिवल में दिखाई जाएगी फिल्म 'उमराव जान' - Photo Gallery
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फेस्टिवल में दिखाई जाएगी फिल्म 'उमराव जान'

रेखा के शानदार फिल्मी सफर और उनके बेमिसाल काम को सेलिब्रेट करने के लिए इस फेस्टिवल में उनकी क्लासिक फिल्म 'उमराव जान' की विशेष स्क्रीनिंग रखी जाएगी. इस फिल्म को रिलीज हुए 45 साल हो चुके हैं. रेखा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'उमराव जान कभी मुझसे दूर नहीं हुई. वह मेरी यादों और उन लोगों के दिलों में बसती है जिन्होंने इसे प्यार दिया. ग्लोबल मंच पर इस सफर को फिर से देखना मेरे लिए बहुत भावुक पल है.'

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मेलबर्न का यह मशहूर फिल्म फेस्टिवल इस साल 13 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा. इस दौरान 'सिलसिला', 'खूबसूरत', 'खून भरी मांग' और 'कोई मिल गया' जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का जादू बिखेर चुकीं रेखा का सम्मान किया जाएगा.

फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रेखा की लाइफ - Photo Gallery
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फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रेखा की लाइफ

बॉलीवुड की खूबसूरत और दिग्गज अभिनेत्री रेखा की जिंदगी जितनी चमक-दमक से भरी नजर आती है, उनका शुरुआती सफर उतना ही दर्दनाक, संघर्षों और आंसुओं से भरा रहा था. बिना शादी के जन्मी होने का कलंक, पिता का प्यार न मिलना, बचपन में ही सिर पर भारी आर्थिक तंगी का बोझ और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही शोषण का शिकार होना. रेखा की कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है.

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रेखा का जन्म अभिनेता जेमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली के यहां हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता की शादी कानूनी तौर पर नहीं हुई थी. इस वजह से बचपन में उन्हें समाज के ताने सुनने पड़े. उनके पिता ने कभी उन्हें अपना नाम या अधिकार नहीं दिया, जिससे वे हमेशा खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करती थीं.

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महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में एंट्री

रेखा का बचपन बेहद मुश्किलों में बीता और एक समय ऐसा आया जब शोषण और तंगहाली से परेशान होकर टीनेज उम्र में ही आत्महत्या करने तक की कोशिश कर ली थी. हालांकि, वक्त रहते डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली. इसके बाद उनकी मां ने उनके सामने दो ही रास्ते रखे- या तो शादी कर लो या फिल्मों में काम करो. बिना किसी इच्छा के, महज 14 साल की उम्र में रेखा को स्कूल से निकालकर फिल्मों में धकेल दिया गया. साउथ की फिल्मों में बात न बनने पर, साल 1969 में वे मुंबई आ गईं जहां उन्हें करियर की शुरुआत में भारी संघर्ष करना पड़ा.

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मुंबई आने के बाद रेखा के लिए राहें बिल्कुल आसान नहीं थीं. न तो उन्हें हिंदी ठीक से आती थी और न ही वे ग्लैमर की दुनिया के तौर-तरीकों से वाकिफ थीं. एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि वे खुद को बिना सुरक्षा कवच के एक खतरनाक जंगल में पाती थीं. अपनी पहली ही फिल्म के दौरान उन्हें एक दर्दनाक अनुभव से गुजरना पड़ा, जब उनके को-एक्टर बिस्वजीत ने बिना किसी सहमति के उन्हें कैमरे के सामने जबरन किस किया और क्रू मेंबर्स सीटियां बजाते रहे. नासमझ उम्र में इस तरह के शोषण और ज्वेलरी और मेकअप से होने वालीस्किन एलर्जी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था.

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भले ही शुरुआत में उन्हें हर कदम पर धक्के और जिल्लत मिली, लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी. साल 1970 में फिल्म 'सावन भादों' से उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी धमाकेदार शुरुआत की. इसके बाद 'घर', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'सिलसिला' और 'खून भरी मांग' जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का निर्विवाद 'सुपरस्टार' और 'आइकन' बना दिया.

‘उमराव जान’ से ‘एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड’ तक: फिल्मी ड्रामे से कम नहीं दिग्गज एक्ट्रेस रेखा की जिंदगी, IFFM 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर बिखेरेंगी जलवा! - Photo Gallery

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