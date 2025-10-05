फिल्म इंडस्ट्री में क्यों कहा गया इस एक्ट्रेस को ‘डायन’? जानिए चौंकाने वाली वजह!

बॉलीवुड इंडस्ट्री की काफी जानीमानी और सबसे खूबसूरत हिरोइनों में से एक, जो आज भी चाँद के जैसी चमकती है, अभी तक तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा नहीं लगाया तो हम आपको बता देते है, जो 70 साल की होने के बाद भी अपर्स से कम नहीं लगती है वो है “रेखा” हां जी हम बात कर रहें है रेखा की जिन्होंने नई पीढ़ी की कई हिरोइनों को प्रेरीत किया है, लेकिन क्या आपको पता है जितनी आसान रेखा जी की जिंदगी लगती हैं उतनी है नहीं. शादी, पति की मृत्यु और समाज की तंग सोच ने उन्हें कई बार कठोर शब्दों का सामना करवाया, यहाँ तक कि किसी ने उन्हें “डायन” तक कह दिया. फिर भी रेखा आज भी आत्मसम्मान और गरिमा के साथ सिंदूर लगाती हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी और उनकी सोच.