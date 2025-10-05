फिल्म इंडस्ट्री में क्यों कहा गया इस एक्ट्रेस को ‘डायन’? जानिए चौंकाने वाली वजह!
बॉलीवुड इंडस्ट्री की काफी जानीमानी और सबसे खूबसूरत हिरोइनों में से एक, जो आज भी चाँद के जैसी चमकती है, अभी तक तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा नहीं लगाया तो हम आपको बता देते है, जो 70 साल की होने के बाद भी अपर्स से कम नहीं लगती है वो है “रेखा” हां जी हम बात कर रहें है रेखा की जिन्होंने नई पीढ़ी की कई हिरोइनों को प्रेरीत किया है, लेकिन क्या आपको पता है जितनी आसान रेखा जी की जिंदगी लगती हैं उतनी है नहीं. शादी, पति की मृत्यु और समाज की तंग सोच ने उन्हें कई बार कठोर शब्दों का सामना करवाया, यहाँ तक कि किसी ने उन्हें “डायन” तक कह दिया. फिर भी रेखा आज भी आत्मसम्मान और गरिमा के साथ सिंदूर लगाती हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी और उनकी सोच.
रेखा की सुंदरता
रेखा सिर्फ एक एक्ट्रस ही नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व हैं. उनका हर लुक, हर स्टाइल चर्चा का विषय बन जाता है. उम्र उनके लिए सिर्फ एक संख्या है,उनकी चमक आज भी वैसी ही है जैसी 80 के दशक में थी.
रेखा की शादी के बाद का दर्दभरी कहानी
रेखा ने 1990 में दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की थी. लेकिन कुछ ही महीनों बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली. इस घटना ने रेखा को भीतर से झकझोर दिया और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया.
सिंदूर लगाने की शुरुआत
मुकेश की मृत्यु के बाद भी रेखा ने सिंदूर लगाना जारी रखा है. लोगों ने सवाल उठाए, “जब पति नहीं हैं तो सिंदूर क्यों?” लेकिन रेखा ने कभी सफाई नहीं दी. उनके लिए यह उनकी पहचान और आत्म-अभिव्यक्ति का हिस्सा था.
सिंदूर पर रेखा का जवाब
जब एक बार उनसे पूछा गया कि वे सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो रेखा ने मुस्कराते हुए कहा,
“मुझे अच्छा लगता है, यह मेरा स्टाइल है.”उनका जवाब इस बात का प्रतीक है कि एक औरत को अपनी पसंद खुद तय करने का अधिकार है.
समाज की तंग सोच और आलोचना
समाज ने रेखा के इस फैसले को स्वीकार नहीं किया. उन्हें “ड्रामा क्वीन”, “डायन” और “विधवा होकर भी सिंदूर वाली औरत” जैसे ताने दिए गए. लेकिन रेखा ने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने चुपचाप अपनी गरिमा बनाए रखी.
आलोचना के बीच भी आत्मसम्मान कायम
रेखा ने साबित किया कि एक सशक्त महिला वही है जो दुनिया की परवाह किए बिना अपने निर्णयों पर अडिग रहे. उन्होंने अपने व्यवहार से दिखाया कि सम्मान मांगने से नहीं, कमाने से मिलता है.
रेखा के लिए सिंदूर इतना क्यों खास है
रेखा के लिए सिंदूर किसी पति की निशानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक है. यह उनके “स्वयं के प्रेम” और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है.
70 की उम्र में भी जवां अदाकारा
रेखा आज भी जब किसी अवॉर्ड शो या कार्यक्रम में नजर आती हैं, तो कैमरे उन्हीं पर ठहर जाते हैं. उनकी सुंदरता, चाल-ढाल और मुस्कान अब भी उतनी ही मोहक है जितनी पहले थी.
