आर्थिक तंगी के चलते 12 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में रखा कदम, बी-सी ग्रेड फिल्मों में भी करना पड़ा काम, अमिताभ बच्चन से किया प्यार
Rekha Life Story: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा का आज 10 अक्टूबर को 72वां जन्मदिन है. रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखती है, उसके पीछे उतने ही दर्दनाक किस्से छिपे हैं. आज इस खास अवसर पर पर जानिए एक्ट्रेस की जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से.
पिता करते थे नफरत
रेखा का बचपन काफी मुश्किलों में बीता. उनका जन्म अभिनेत्री पुष्पावली और अभिनेता जेमिनी गणेशन के रिश्ते से हुआ था. माता-पिता की शादी न होने के कारण लोगों ने उन्हें ताने दिए. वहीं, उनके पिता ने भी उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया. इस वजह से रेखा को बचपन में अकेलेपन का सामना करना पड़ा और उन्हें पिता का प्यार नहीं मिल सका.
आर्थिक तंगी की वजह से कम उम्र में शुरू किया काम
किशोरावस्था में रेखा ने काफी मुश्किल दौर देखा और एक बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी. परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए भेजा. हालांकि, फिल्मों में जगह बनाने के लिए रेखा को काफी संघर्ष करना पड़ा और काम की तलाश में भटकना पड़ा. उनके पिता जेमिनी गणेशन बड़े अभिनेता थे, लेकिन उन्होंने रेखा की मदद नहीं की.
12 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में रखा कदम
रेखा ने 12 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की. तीन साल बाद वह कन्नड़ फिल्म में बतौर हीरोइन नजर आईं. उनकी पहली हिंदी फिल्म ‘अंजाना सफर’ थी, जिसमें उनके साथ विश्वजीत थे. फिल्म में एक किसिंग सीन के कारण वह चर्चा में आ गई थीं. सेंसरशिप की वजह से यह फिल्म करीब 10 साल बाद ‘दो शिकारी’ नाम से रिलीज हुई.
बी-सी ग्रेड फिल्मों में किया काम
रेखा को बचपन से ही दुनिया घूमने का शौक था और वह एयरहोस्टेस बनना चाहती थीं. उन्हें मेकअप का भी काफी शौक था, जिसके लिए उनकी एयरहोस्टेस दोस्त विदेश से मेकअप किट लाती थीं. वहीं, स्कूल के दिनों में उन्होंने नन बनने के बारे में भी सोचा था. हालांकि, फिल्मों में करियर बनाने के शुरुआती दौर में उन्हें बी और सी-ग्रेड तेलुगु फिल्मों में भी काम करना पड़ा.
अमिताभ संग अफेयर की चर्चा खूब हुई
खा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली. फिल्मी करियर के दौरान रेखा का नाम अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, राज बब्बर और कई अन्य सितारों से जुड़ा. अमिताभ के साथ उनकी नजदीकियों की काफी चर्चा रही. कहा जाता है कि इस रिश्ते के दौरान रेखा के व्यक्तित्व, पहनावे और जिंदगी को देखने के नजरिए में भी बदलाव आया.
इन फिल्मों से बनाई अलग पहचान
रेखा ने अपने फिल्मी करियर में कई जबरदस्त फिल्में की हैं, लेकिन ‘उमराव जान’, ‘खूबसूरत’, ‘इजाजत’, ‘सिलसिला’ जैसी अन्य फिल्मों में यादगार अभिनय किया और अपनी अलग पहचान बनाई.