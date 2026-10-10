आर्थिक तंगी के चलते 12 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में रखा कदम, बी-सी ग्रेड फिल्मों में भी करना पड़ा काम, अमिताभ बच्चन से किया प्यार

अमिताभ संग अफेयर की चर्चा खूब हुई

खा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली. फिल्मी करियर के दौरान रेखा का नाम अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, राज बब्बर और कई अन्य सितारों से जुड़ा. अमिताभ के साथ उनकी नजदीकियों की काफी चर्चा रही. कहा जाता है कि इस रिश्ते के दौरान रेखा के व्यक्तित्व, पहनावे और जिंदगी को देखने के नजरिए में भी बदलाव आया.