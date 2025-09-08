अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं और कैंसर के खतरे को कम करें, खास दूध वाले फूड्स के साथ
डेयरी फूड्स का नियमित सेवन पाचन को दुरुस्त करता है, शरीर में सूजन कम करता है और इम्यून सिस्टम को सक्रिय रखता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 भारतीय डेयरी फूड्स, जो न सिर्फ पोषण का खजाना हैं बल्कि कैंसर के खतरे को भी कम करने में सहायक हो सकते हैं।
डेयरी फूड्स जो कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं
दूध
दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं।
दही
दही प्रोबायोटिक्स का सबसे अच्छा स्रोत है। इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं और हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं।
पनीर
पनीर भारतीय घरों में बेहद लोकप्रिय है। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जो कोशिकाओं की मरम्मत और शरीर की मजबूती के लिए जरूरी है।
घी
खानपान में घी का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। देसी घी में ब्यूटिरिक एसिड पाया जाता है, जो कोशिकाओं की सेहत बनाए रखने और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव में सहायक है।
छाछ
छाछ गर्मियों का सबसे अच्छा हेल्दी ड्रिंक है। इसमें प्रोबायोटिक्स, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं।यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती है और इम्यून सिस्टम को सक्रिय रखती है।
खोया
खोया को शुध्द दूध से बनाया जाता है,इसमे विटामीन Aऔर B12 प्रोबायोटिक्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती है ।
चीज
चीज में विटामिन K2 और CLAइनका सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में ही करना । चाहिए हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं और कई बीमारियों से बचाव में मददगार होते हैं।
