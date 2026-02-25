Redness in eyes: क्या आपकी आंखें दे रही हैं चेतावनी? जानें किस पोषक तत्व की है जरूरत

Redness in eyes: आंखों में लालिमा, जलन या सूखापन आजकल आम समस्या बनती जा रही है. लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन देखने, धूल-प्रदूषण और नींद की कमी के अलावा शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी भी इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकती है. खास तौर पर विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी आंखों की सेहत पर असर डालती है.