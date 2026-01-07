Redmi Note 15 और Redmi Pad 2 Pro भारत में लॉन्च: दमदार फीचर्स, शानदार स्पेसिफिकेशन और कीमत का खुलासा
Redmi ने भारत में Note 15 5G के साथ Pad 2 Pro 5G भी लॉन्च किया है. Redmi Note 15 5G में 5,520mAh की बैटरी और 108-मेगापिक्सल का कैमरा है. Redmi Pad 2 Pro 5G में 12,000mAh की बैटरी है और यह Snapdragon 7s Gen 4 SoC से पावर्ड है.यहाँ सभी डिटेल्स दिए गए हैं.
Launch & Positioning:
Xiaomi के Redmi ब्रांड ने भारत में दो नए डिवाइस लॉन्च किए हैं: Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन और Redmi Pad 2 Pro टैबलेट, जो 2026 में इसका पहला बड़ा फोन लॉन्च है.
Display Features (Phone):
Redmi Note 15 5G में 6.77-इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120 Hz का रिफ्रेश रेट और बहुत ज़्यादा पीक ब्राइटनेस (3,200 निट्स तक) है.
Performance & Camera (Phone):
इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट है और इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) वाला 108 MP मेन कैमरा, 8 MP अल्ट्रावाइड और 20 MP सेल्फ़ी कैमरा शामिल है.
Battery & Durability (Phone):
इस स्मार्टफोन में 5,520 mAh की बैटरी है जो 45 W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और इसे IP66 डस्ट/वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिली है.
Pricing & Sale Date (Phone):
Redmi Note 15 5G की कीमत ₹22,999 (8 GB + 128 GB) से शुरू होती है और ₹24,999 (8 GB + 256 GB) तक जाती है। यह 9 जनवरी, 2026 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और इस पर बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे.
Redmi Pad 2 Pro Highlights:
इस टैबलेट में 12.1-इंच का QHD+ डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 Hz है, इसमें डॉल्बी एटमॉस क्वाड-स्पीकर सेटअप और 33 W फास्ट चार्जिंग वाली 12,000 mAh की बैटरी है. यह स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 SoC से पावर्ड है और इसमें 5G सपोर्ट है.
Pricing & Availability (Tablet):
Redmi Pad 2 Pro के Wi-Fi मॉडल की कीमत ₹24,999 से शुरू होती है. 5G वेरिएंट की कीमत ₹27,999 (8 GB + 128 GB) और ₹29,999 (8 GB + 256 GB) है, और इनकी सेल 12 जनवरी, 2026 से शुरू होगी.