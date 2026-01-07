Redmi Note 15 और Redmi Pad 2 Pro भारत में लॉन्च: दमदार फीचर्स, शानदार स्पेसिफिकेशन और कीमत का खुलासा

Redmi ने भारत में Note 15 5G के साथ Pad 2 Pro 5G भी लॉन्च किया है. Redmi Note 15 5G में 5,520mAh की बैटरी और 108-मेगापिक्सल का कैमरा है. Redmi Pad 2 Pro 5G में 12,000mAh की बैटरी है और यह Snapdragon 7s Gen 4 SoC से पावर्ड है.यहाँ सभी डिटेल्स दिए गए हैं.