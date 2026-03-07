बाइबल की भविष्यवाणी या महज संयोग? इजराइल में ‘लाल बछिया’ के जन्म ने मचाई हलचल; दुनिया के अंत का सकेंत!

Red Heifer Birth Prediction: इतिहास में दुनिया के खत्म होने के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियां सुनने को मिलती है. जिनमें से कई तो पूरी तरह से बेबुनियाद है. जिसका उदाहरण साल 2012 में देखने को मिला था. दावा किया जा रहा था कि माया के कैलेंडर के मुताबिक, दुनिया का अंत होने वाला है. क्योंकि वह कैलेंडर उस तारीख से आगे नहीं बढ़ता था. लेकिन साल 2012 के बाद भी जीवन उसी तरह से सामान्य रुप से चलता रहा और यह भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हो गई.