Red Ants Home Remedies: गर्मियों में लाल चींटियों का ‘अटैक’ क्यों हो जाता है तेज, जानें बचाव के तरीके
गर्मियों में क्यों बढ़ जाती हैं लाल चींटियां?
गर्मियों के मौसम में घरों में लाल चींटियों का दिखना आम बात है. ये कभी दीवारों पर नजर आती हैं तो कभी रसोई में रखे खाने-पीने के सामान तक पहुंच जाती हैं. लाल चींटियां काट लें तो त्वचा पर जलन, खुजली और लाल निशान भी पड़ सकते हैं. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय इनसे राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं.
नींबू की खुशबू से भागेंगी चींटियां
नींबू की तेज गंध चींटियों को पसंद नहीं होती. जिन जगहों पर चींटियां ज्यादा दिखाई देती हैं वहां नींबू का रस छिड़कने से उनका आना कम हो सकता है. दरवाजों और खिड़कियों के आसपास भी नींबू का रस लगाया जा सकता है.
सिरका और पानी का घोल
सफेद सिरका और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें. इस घोल को चींटियों के रास्तों और उन जगहों पर छिड़कें जहां उनका ज्यादा आना-जाना हो. सिरके की गंध चींटियों की दिशा पहचानने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है.
दालचीनी का असरदार इस्तेमाल
दालचीनी की खुशबू सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि चींटियों को दूर रखने में भी मदद कर सकती है. चींटियों के आने-जाने वाले रास्तों पर दालचीनी पाउडर छिड़कने से वे उस जगह से दूर रहने लगती हैं.
नमक वाला पानी भी है कारगर
गुनगुने पानी में नमक मिलाकर घर के कोनों, दरारों और चींटियों वाली जगहों पर छिड़काव करें. यह आसान घरेलू उपाय चींटियों की संख्या कम करने में सहायक माना जाता है.
पुदीने की खुशबू से मिलेगा फायदा
पुदीने की तेज सुगंध कई तरह के कीड़ों और चींटियों को दूर रखने में मदद करती है. पुदीने की पत्तियां या पुदीने का तेल उन जगहों पर रखा जा सकता है जहां चींटियां सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं.
साफ-सफाई है सबसे बड़ा उपाय
रसोई और घर के कोनों को साफ रखना बेहद जरूरी है. फर्श पर गिरे खाने के कण और मीठी चीजों के अवशेष चींटियों को आकर्षित करते हैं. नियमित सफाई से चींटियों की समस्या काफी हद तक नियंत्रित की जा सकती है.