Red Ants Home Remedies: गर्मियों में लाल चींटियों का ‘अटैक’ क्यों हो जाता है तेज, जानें बचाव के तरीके

गर्मियों में क्यों बढ़ जाती हैं लाल चींटियां?

गर्मियों के मौसम में घरों में लाल चींटियों का दिखना आम बात है. ये कभी दीवारों पर नजर आती हैं तो कभी रसोई में रखे खाने-पीने के सामान तक पहुंच जाती हैं. लाल चींटियां काट लें तो त्वचा पर जलन, खुजली और लाल निशान भी पड़ सकते हैं. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय इनसे राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं.