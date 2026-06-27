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शादी के बाद नहीं, पहले पहचानिए पार्टनर के ये 6 खतरनाक रेड फ्लैग्स! वरना हो सकती है जिंदगी बर्बाद

Relationship Red Flags: शादी सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी है. ऐसे में सिर्फ खूबसूरत वादों और रोमांटिक पलों के भरोसे रिश्ता तय करना भारी पड़ सकता है. कई बार जिन आदतों को हम ‘चलो, बाद में ठीक हो जाएगा’ कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही आगे चलकर रिश्ते की सबसे बड़ी समस्या बन जाती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि शादी से पहले कुछ अहम ‘रेड फ्लैग्स’ पहचा लेना भविष्य की परेशानियों से बचा सकता है.


By: Shristi S | Published: June 27, 2026 9:27:47 PM IST

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'रेड फ्लैग्स' की पहली निशानी आपकी पसंद और फैसलों का सम्मान न करना

अगर आपका होने वाला पार्टनर आपकी राय या पसंद-नापसंद को महत्व नहीं देता है और हर फैसले पर अपनी राय थोपता है, तो सावधान हो जाइए. यह एक साफ संकेत है कि वे भविष्य में आप पर हावी होने और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. एक हेल्दी रिश्ते में, दोनों की भावनाओं का बराबर सम्मान होना चाहिए.

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'रेड फ्लैग्स' की दूसरी निशानी गुस्सा और बेइज्ज़ती

क्या आपका पार्टनर छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है? क्या वह गाली-गलौज करता है या दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाता है? अक्सर, लोग इसे सिर्फ़ अपने पार्टनर का गुस्सा या उनका मूड कहकर टाल देते हैं. लेकिन याद रखें, यह आदत शादी के बाद बड़े और गंभीर झगड़ों की जड़ बन सकती है.

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'रेड फ्लैग्स' की तीसरी निशानी झूठ बोलना और बातें छिपाना

भरोसा और ईमानदारी किसी भी मज़बूत रिश्ते की नींव होते हैं. अगर आपका होने वाला पार्टनर आपसे जरूरी बातें छिपाता है या अक्सर झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है, तो यह एक रेड फ़्लैग है. रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी की कमी लंबे समय में भरोसे को काफ़ी कम कर सकती है.

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अगर आपका पार्टनर आपके फ़ोन में ताक-झांक करता है, आपके सोशल मीडिया पासवर्ड मांगता है, या दोस्तों के साथ आपकी बातचीत पर रोक लगाता है, तो इसे प्यार समझने की गलती न करें. यह बहुत ज़्यादा जलन, इनसिक्योरिटी और आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने की इच्छा का संकेत है.

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एक खुशहाल शादी के लिए फाइनेंशियल मामलों में क्लैरिटी ज़रूरी है. अगर आपका पार्टनर अपनी इनकम, कर्ज़ या खर्चों के बारे में खुलकर बात करने से बचता है, तो इससे काफी फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस हो सकता है.

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एक सफल शादी के लिए दोनों पार्टनर की समझ और ज़िम्मेदारी जरूरी है. अगर आपका होने वाला जीवनसाथी कभी अपनी गलतियां नहीं मानता और लगातार दूसरों पर दोष डालता है, तो समझ लें कि उसमें मैच्योरिटी की कमी है. ऐसे इंसान के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो सकता है.

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सही समय पर खुलकर पार्टनर से बातचीत करें

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि शादी से पहले इन रेड फ्लैग्स को पहचानने का मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत ब्रेकअप कर लेना चाहिए. असली मकसद रिश्ते को बेहतर ढंग से समझना है. आपसी सम्मान, भरोसा और खुली बातचीत एक मज़बूत रिश्ते की पहचान हैं. अगर आपको अपने पार्टनर में इनमें से कोई भी संकेत दिखे, तो उन्हें इग्नोर करने के बजाय, उन पर खुलकर बात करें. आज उठाया गया आपका एक कदम आपके भविष्य को सिक्योर कर सकता है.

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