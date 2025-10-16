  • Home>
  • खाने में हल्का लेकिन एनर्जी और पोषण में भारी, जानिए यह सुपर हेल्दी स्नैक

खाने में हल्का लेकिन एनर्जी और पोषण में भारी, जानिए यह सुपर हेल्दी स्नैक


 मुरमुरा जिसके बारे में तो शायद कई लोग जानते होंगे जिसे पफ्ड राइस हल्का, क्रिस्पी और हेल्दी इंडियन स्नैक माना जाता है. यह खाने से आपको काफी फायदे भी होते है, तो चलिए जानते है इसके कुछ पौष्टिक और टेस्टी फायदे के बारे में.

By: Komal Singh | Published: October 16, 2025 7:27:48 AM IST

1/8

वजन घटाने में मदद

मुरमुरा कम कैलोरी वाला स्नैक है. इसे हल्की सब्जियों और मसालों के साथ खाने से भूख कम होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है, बिना भारीपन के.

2/8

पाचन सुधारता है

मुरमुरा में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है. यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, कब्ज की समस्या कम करता है और पेट को हल्का और आरामदायक महसूस कराता है.

3/8

तुरंत एनर्जी बढ़ाता है

हल्का और क्रिस्पी मुरमुरा शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है. इसे सुबह या शाम के समय खाने से थकान दूर होती है और लंबे समय तक एनर्जी मिलती है.

4/8

ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद

मुरमुरा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. इसे सीमित मात्रा में खाने से डायबिटीज़ में ब्लड शुगर स्थिर रहता है और शरीर में अचानक शुगर स्पाइक नहीं आता.

5/8

क्रिस्पी और टेस्टी स्वाद

मुरमुरा हल्का, कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है. इसे चाट, सब्जियों, मूंगफली या नमकीन मसालों के साथ मिलाकर टेस्टी और हेल्दी स्नैक बनाया जा सकता है, जिसे बच्चे और बड़े दोनों पसंद करेंगे.

6/8

विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत

मुरमुरा में आयरन, कैल्शियम, विटामिन B और अन्य पोषक तत्व मौजूद हैं. यह हड्डियों, ब्लड हेल्थ और शरीर की एनर्जी बढ़ाने में सहायक होता है.

7/8

डायबिटीज और हेल्थ-फ्रेंडली

मुरमुरा कम कैलोरी, हाई फाइबर और हल्का होने के कारण डायबिटीज़ और वजन कंट्रोल डाइट के लिए परफेक्ट विकल्प है. इसे संतुलित मात्रा में रोज़ाना शामिल किया जा सकता है.

8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

