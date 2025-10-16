खाने में हल्का लेकिन एनर्जी और पोषण में भारी, जानिए यह सुपर हेल्दी स्नैक



मुरमुरा जिसके बारे में तो शायद कई लोग जानते होंगे जिसे पफ्ड राइस हल्का, क्रिस्पी और हेल्दी इंडियन स्नैक माना जाता है. यह खाने से आपको काफी फायदे भी होते है, तो चलिए जानते है इसके कुछ पौष्टिक और टेस्टी फायदे के बारे में.