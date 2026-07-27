EV Battery Care Tips: इलेक्ट्रिक कार की बैटरी जल्दी खराब क्यों होने लगती है? किन गलतियों से कम होती है EV की उम्र, कैसे रखें सुरक्षित

EV Battery Care Tips: पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री और उनकी डिमांड में काफी विस्तार हुआ है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही कम रनिंग कॉस्ट को देखते हुए लोग ईवी गाड़ियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. हालांकि, EV खरीदते समय सबसे ज्यादा चर्चा जिस हिस्से की होती है, वह है उसकी बैटरी पैक.