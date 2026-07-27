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EV Battery Care Tips: इलेक्ट्रिक कार की बैटरी जल्दी खराब क्यों होने लगती है? किन गलतियों से कम होती है EV की उम्र, कैसे रखें सुरक्षित

EV Battery Care Tips: पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री और उनकी डिमांड में काफी विस्तार हुआ है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही कम रनिंग कॉस्ट को देखते हुए लोग ईवी गाड़ियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. हालांकि, EV खरीदते समय सबसे ज्यादा चर्चा जिस हिस्से की होती है, वह है उसकी बैटरी पैक.


By: Kunal Mishra | Published: July 27, 2026 6:34:48 PM IST

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बैटरी को पूरी तरह खाली न होने दें

अगर आप इलेक्ट्रिक कार की बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो ऐसे में बैटरी को बहुत कम चार्ज करने से बचें. इससे बैटरी की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है. इसके लिए आपको देखना है कि समय पर चार्जिंग करना बेहतर माना जाता है साथ ही बैटरी को लंबे समय तक पूरी तरह डिस्चार्ज होने की स्थिति में न छोड़ें.

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ज्यादा गर्मी में गाड़ी न रखें

इलेक्ट्रिक कार को ज्यादा तापमान में रखना कई तरीकों से नुकसानदायक हो सकता है. ज्यादा तापमान गाड़ी की बैटरी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है. इसलिए तेज धूप में लंबे समय तक कार को खड़ा करने से बचें साथ ही गर्म मौसम में चार्जिंग करते हुए सावधानी बरतें.

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सही चार्जर का करें इस्तेमाल

चार्जिंग करते समय आपको अपनी इलेक्ट्रिक कार का खास ध्यान रखना चाहिए. अगर आप कार को चार्ज कर रहे हैं तो ऐसे में किसी भरोसेमंद चार्जिंग स्टेशन और सही या ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करना आपकी कार के लिए फायदेमंद रहेगा.

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बैटरी कूलिंग सिस्टम चेक करें

अगर आप इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपको उसकी बैटरी के तापमान को भी चेक करते रहना चाहिए. इसके लिए आपको बैटरी के कूलिंग सिस्टम को चेक करते रहना चाहिए ताकि पता लग सके कि बैटरी कितनी गर्म है.

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कैसे रखें बैटरी को सुरक्षित

ईवी कार की उम्र बढ़ाने के लिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए आपको फास्ट चार्जिंग से बचना चाहिए और कार को छाएं में पार्क करनी चाहिए. इसके अलावा कार को 20 से लेकर 80 फीसदी तक ही चार्ज करें.

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