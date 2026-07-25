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Bike Engine Noise: लंबे सफर के बाद बाइक के इंजन से क्यों आती है टिक-टिक की आवाज? क्या हो सकते हैं कारण

Bike Engine Noise: अगर आपने कभी लंबी दूरी तक बाइक चलाई है, तो सफर खत्म होने के बाद इंजन के पास से टिक-टिक जैसी आवाज जरूर सुनी होगी. यह एक सामान्य आवाज है, जो कई बार इंजन बंद होने के बाद आती है. इसे सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं इंजन में कोई बड़ी खराबी तो नहीं आ गई.


By: Kunal Mishra | Published: July 25, 2026 9:14:09 PM IST

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इंजन ऑयल कम होना

बाइक में अगर इंजन ऑयल का लेवल कम हो जाए तो ऐसे में कहीं न कहीं इससे इंजन पर कई तरीकों से असर पड़ता है. अगर इंजन में ऑयल कम हो जाए या समय पर बदला न गया हो, तो इंजन के अंदर मौजूद पार्ट्स को पर्याप्त लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता. इससे इंजन के आसपास से आवाज आ सकती है.

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मेटल का सिकुड़ना

लंबी राइड पूरी करने के बाद इंजन का तापमान काफी बढ़ जाता है. इंजन बंद करने के बाद जैसे-जैसे उसका तापमान कम होता है, ऐसे में इंजन के अंदर के मेटल में कई बार सिकुड़न आती है. इसी प्रक्रिया के दौरान कुछ बाइक में हल्की टिक-टिक की आवाज सुनाई दे सकती है.

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इग्निशन सिस्टम में समस्या

अगर स्पार्क प्लग ठीक से काम नहीं कर रहा या इग्निशन सिस्टम में कोई समस्या है, तो इंजन पर कई बार असर पड़ सकता है. कुछ मामलों में इससे भी असामान्य आवाजें सुनाई दे सकती हैं. ऐसी स्थिति में आपकी बाइक का पिकअप भी कम हो सकता है और माइलेज पर भी असर पड़ सकता है.

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इंजन के अंदर पार्ट घिस जाना

अगर आपकी बाइक काफी पुरानी है या उसकी नियमित सर्विस नहीं हुई है, तो इंजन के कुछ मैकेनिकल पार्ट्स घिस सकते हैं. ऐसी स्थिति में टिक-टिक की आवाज लगातार सुनाई दे सकती है. इससे कई बार इंजन में भी कंपन बढ़ सकती है.

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इंजन को कैसे रखें स्वस्थ

अगर आप अपनी बाइक के इंजन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ऐसे में समय पर इंजन ऑयल बदलवाएं. इसके अलावा सर्विस शेड्यूल कराएं और सही ग्रेड का इंजन ऑयल का ही इस्तेमाल करें. इंजन से आने वाली नई आवाजों को नजरअंदाज न करें.

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