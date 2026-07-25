Bike Engine Noise: लंबे सफर के बाद बाइक के इंजन से क्यों आती है टिक-टिक की आवाज? क्या हो सकते हैं कारण

Bike Engine Noise: अगर आपने कभी लंबी दूरी तक बाइक चलाई है, तो सफर खत्म होने के बाद इंजन के पास से टिक-टिक जैसी आवाज जरूर सुनी होगी. यह एक सामान्य आवाज है, जो कई बार इंजन बंद होने के बाद आती है. इसे सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं इंजन में कोई बड़ी खराबी तो नहीं आ गई.