आपके पार्टनर के रोमांस में आ रही कमी ,जानें सेक्स इच्छा घटने के छिपे कारण जो रिश्तों में ला सकते हैं दरार

Sex Problem: आज कल सेक्स इच्छा कम होने के कई कारण हो सकते हैं। यौन संबंधी कठिनाइयां (दर्द, ड्राइनेस), दवाओं का असर, थकान और तनाव इसकी बड़ी वजह हैं। इसके अलावा हार्मोनल बदलाव, गर्भावस्था-स्तनपान, चिंता या अवसाद और रिश्तों में मनमुटाव भी लिबिडो घटाते हैं। खराब लाइफस्टाइल (धूम्रपान, शराब, नशा) भी इस पर असर डालते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समय रहते कारण पहचानकर सही इलाज, सेक्स इच्छा को फिर से सामान्य कर सकता है.