आपके पार्टनर के रोमांस में आ रही कमी ,जानें सेक्स इच्छा घटने के छिपे कारण जो रिश्तों में ला सकते हैं दरार

Sex Problem: आज कल सेक्स इच्छा कम होने के कई कारण हो सकते हैं। यौन संबंधी कठिनाइयां (दर्द, ड्राइनेस), दवाओं का असर, थकान और तनाव इसकी बड़ी वजह हैं। इसके अलावा हार्मोनल बदलाव, गर्भावस्था-स्तनपान, चिंता या अवसाद और रिश्तों में मनमुटाव भी लिबिडो घटाते हैं। खराब लाइफस्टाइल (धूम्रपान, शराब, नशा) भी इस पर असर डालते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समय रहते कारण पहचानकर सही इलाज, सेक्स इच्छा को फिर से सामान्य कर सकता है.

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: September 14, 2025 22:40:26 IST
1/10

यौन समस्याओं में परेशानी

अगर महिला को सेक्स के दौरान दर्द, सूखापन या ऑर्गैज़्म तक पहुँचने में परेशानी हो, तो वह धीरे-धीरे संभोग से दूरी बनाने लगती है.

2/10

शारीरिक बीमारियां

डायबिटीज, गठिया, कैंसर या हृदय रोग जैसी समस्याएँ शरीर की ऊर्जा और हार्मोन को प्रभावित करती हैं। नसों की संवेदनशीलता और ब्लड फ्लो पर असर होने से महिला सेक्स में कम रुचि लेती है।

3/10

दवाओं का असर

कुछ दवाएं, जैसे एंटीडिप्रेसेंट (SSRIs), ब्लड प्रेशर और हार्मोनल दवाएं, महिलाओं की यौन इच्छा घटा सकती हैं.

4/10

थकान और तनाव

लंबा काम, बच्चों की देखभाल या घरेलू जिम्मेदारियां महिलाओं को थका देती हैं. थकान और तनाव की वजह से लिबिडो घट जाता है.

5/10

हार्मोनल परिवर्तन

थायरॉयड या मासिक धर्म से जुड़े हार्मोनल बदलाव सेक्स ड्राइव को प्रभावित करते हैं. एस्ट्रोजन कम होने से योनि में सूखापन और दर्द बढ़ सकता है.

6/10

गर्भावस्था और स्तनपान

गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद हार्मोनल बदलाव, थकान और शरीर में हुए परिवर्तन महिला की इच्छा कम कर देते हैं। स्तनपान के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन लिबिडो को दबाता है.

7/10

चिंता और अवसाद

मानसिक स्वास्थ्य जैसे तनाव, चिंता, डिप्रेशन और आत्मसम्मान की कमी कामेच्छा को घटा देते हैं.

8/10

रिश्तों की समस्याएं

पार्टनर के साथ झगड़े, विश्वास की कमी या संवाद की दिक्कतें महिला को भावनात्मक रूप से दूर कर देती हैं. भावनात्मक दूरी सेक्स की इच्छा को सीधे प्रभावित करती है.

9/10

खराब जीवनशैली

धूम्रपान, शराब, नशा, खराब खानपान और व्यायाम की कमी कामेच्छा को कम कर देती हैं. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से सेक्स ड्राइव बेहतर हो सकती है.

10/10

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

