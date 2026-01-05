Realme यूजर्स के लिए खुशखबरी! 11 नए फोन्स तक पहुंचा Realme UI 7.0 Beta, देखें पूरी लिस्ट

How to Apply: To participate, users must:

चेक करें कि उनके फ़ोन में सही फ़र्मवेयर है.



सेटिंग्स → डिवाइस के बारे में → वर्शन में बिल्ड नंबर पर 7 बार टैप करके डेवलपर ऑप्शन चालू करें.



डिवाइस के बारे में के तहत Realme UI 7.0 बैनर पर जाएं, 3-डॉट मेनू खोलें, बीटा प्रोग्राम → अर्ली एक्सेस चुनें, और अप्लाई करें.