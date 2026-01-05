  • Home>
  Realme यूजर्स के लिए खुशखबरी! 11 नए फोन्स तक पहुंचा Realme UI 7.0 Beta, देखें पूरी लिस्ट

Realme यूजर्स के लिए खुशखबरी! 11 नए फोन्स तक पहुंचा Realme UI 7.0 Beta, देखें पूरी लिस्ट

Realme ने Realme UI 7.0 कोल्ड बीटा के 10वें राउंड का लॉन्च किया है, जिसमें 11 नए उपकरण शामिल किए गए हैं.


By: Anshika thakur | Published: January 5, 2026 12:56:59 PM IST

Expansion of Beta Program:

Realme ने अपने Realme UI 7.0 क्लोज्ड बीटा के 10वें राउंड की घोषणा की है, जिसमें Realme UI 7.0 बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम में 11 नए स्मार्टफोन मॉडल जोड़े गए हैं.

Device List Added:

नए सपोर्टेड डिवाइस में शामिल हैं:

Realme 15 Lite 5G

Realme 13 Pro+ 5G

Realme 13 Pro 5G

Realme 13+ 5G

Realme 12+ 5G

Realme P2 Pro 5G

Realme P1 5G

Realme P1 Speed 5G

Realme Narzo 70 Turbo 5G

Realme Narzo 70 Pro 5G

Realme Narzo 70 5G

Firmware Requirement:

बीटा के लिए अप्लाई करने से पहले हर डिवाइस में एक खास फर्मवेयर वर्जन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, Realme 15 Lite 5G में RMX5000_15.0.0.1360 होना चाहिए.

Limited Beta Slots:

बीटा साइनअप हर मॉडल के लिए 2,000 एप्लीकेशन तक सीमित है, जिसका मतलब है कि जगहें जल्दी भर सकती हैं.

How to Apply: To participate, users must:

चेक करें कि उनके फ़ोन में सही फ़र्मवेयर है.

सेटिंग्स → डिवाइस के बारे में → वर्शन में बिल्ड नंबर पर 7 बार टैप करके डेवलपर ऑप्शन चालू करें.

डिवाइस के बारे में के तहत Realme UI 7.0 बैनर पर जाएं, 3-डॉट मेनू खोलें, बीटा प्रोग्राम → अर्ली एक्सेस चुनें, और अप्लाई करें.

Beta Ready But May Take Time:

अप्लाई करने के बाद, यूज़र्स को Realme UI 7.0 बीटा अपडेट तुरंत या कुछ दिनों के अंदर मिल सकता है, यह रोलआउट पर निर्भर करेगा.

Beta Caution:

क्योंकि यह एक बीटा अपडेट है, इसलिए हो सकता है कि कुछ फीचर्स ठीक से काम न करें और इसे इंस्टॉल करने से पहले ज़रूरी डेटा का बैकअप लेने की सलाह दी जाती है.

