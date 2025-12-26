Realme Pad 3 5G भारत में लॉन्च: बड़ी 12,200mAh बैटरी से पावरफुल परफॉर्मेंस
Realme Pad 3 5G भारत में कंपनी की वेबसाइट के ज़रिए कम से कम दो कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा.
India Launch Date Confirmed
Realme ने कन्फर्म किया है कि Realme Pad 3 5G भारत में 6 जनवरी, 2026 को Realme 16 Pro सीरीज़ के साथ लॉन्च होगा.
Huge Battery
यह टैबलेट 12,200 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएगा, जो अपने पिछले मॉडल की तुलना में काफी ज़्यादा इस्तेमाल का समय देगा.
Upgraded Display
इसमें 11.6-इंच का 2.8K रेजोल्यूशन डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसमें स्मूथ विजुअल्स के लिए हाई रिफ्रेश रेट (लगभग 120 Hz) हो सकता है.
5G Connectivity & Chipset
Realme Pad 3 5G 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा और उम्मीद है कि इसमें बैलेंस्ड परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7300-Max चिपसेट होगा.
AI & Software Features
यह टैबलेट Android 16 पर आधारित Realme UI 7.0 पर चलेगा और इसमें प्रोडक्टिविटी और लर्निंग के लिए Next AI टूल्स शामिल होंगे.
Camera & Design
इसमें LED फ्लैश के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप और क्रिएटिव या प्रोडक्टिविटी कामों के लिए स्टाइलस सपोर्ट होगा। कलर ऑप्शन में ब्लैक और गोल्ड शामिल हैं.
Accessories Support
Realme की योजना कीबोर्ड और स्टाइलस जैसे ऑप्शनल एक्सेसरीज़ देने की है (शायद शुरुआती खरीदारों के लिए इन्हें बंडल में दिया जाएगा), जिससे प्रोडक्टिविटी वाले यूज़ केस बेहतर होंगे.