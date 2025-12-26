  • Home>
  Realme Pad 3 5G भारत में लॉन्च: बड़ी 12,200mAh बैटरी से पावरफुल परफॉर्मेंस

Realme Pad 3 5G भारत में लॉन्च: बड़ी 12,200mAh बैटरी से पावरफुल परफॉर्मेंस

Realme Pad 3 5G भारत में कंपनी की वेबसाइट के ज़रिए कम से कम दो कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा.


By: Anshika thakur | Published: December 26, 2025 2:34:32 PM IST

Realme Pad 3 - Photo Gallery
1/7

India Launch Date Confirmed

Realme ने कन्फर्म किया है कि Realme Pad 3 5G भारत में 6 जनवरी, 2026 को Realme 16 Pro सीरीज़ के साथ लॉन्च होगा.

Realme Pad 3 - Photo Gallery
2/7

Huge Battery

यह टैबलेट 12,200 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएगा, जो अपने पिछले मॉडल की तुलना में काफी ज़्यादा इस्तेमाल का समय देगा.

Realme Pad 3 - Photo Gallery
3/7

Upgraded Display

इसमें 11.6-इंच का 2.8K रेजोल्यूशन डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसमें स्मूथ विजुअल्स के लिए हाई रिफ्रेश रेट (लगभग 120 Hz) हो सकता है.

Realme Pad 3 - Photo Gallery
4/7

5G Connectivity & Chipset

Realme Pad 3 5G 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा और उम्मीद है कि इसमें बैलेंस्ड परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7300-Max चिपसेट होगा.

Realme Pad 3 - Photo Gallery
5/7

AI & Software Features

यह टैबलेट Android 16 पर आधारित Realme UI 7.0 पर चलेगा और इसमें प्रोडक्टिविटी और लर्निंग के लिए Next AI टूल्स शामिल होंगे.

Realme Pad 3 - Photo Gallery
6/7

Camera & Design

इसमें LED फ्लैश के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप और क्रिएटिव या प्रोडक्टिविटी कामों के लिए स्टाइलस सपोर्ट होगा। कलर ऑप्शन में ब्लैक और गोल्ड शामिल हैं.

Realme Pad 3 - Photo Gallery
7/7

Accessories Support

Realme की योजना कीबोर्ड और स्टाइलस जैसे ऑप्शनल एक्सेसरीज़ देने की है (शायद शुरुआती खरीदारों के लिए इन्हें बंडल में दिया जाएगा), जिससे प्रोडक्टिविटी वाले यूज़ केस बेहतर होंगे.

Tags:
5G TabletRealme 16 Pro SeriesRealme Pad 3 5GRealme Tablet IndiaTablet Launch India
Realme Pad 3 5G भारत में लॉन्च: बड़ी 12,200mAh बैटरी से पावरफुल परफॉर्मेंस - Photo Gallery

