बजट में आएगा बैटरी का बादशाह? लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन ने बढ़ाई उत्सुकता

Realme भारत में अपनी P4 सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम Realme P4R 5G होगा. यह P सीरीज का पहला ‘R’-ब्रांडेड फोन होगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी लॉन्च की तारीख या फीचर्स की घोषणा नहीं की है लेकिन लॉन्च से पहले ही इसके स्पेसिफिकेशन्स और कीमत से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई है.