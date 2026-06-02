बजट में आएगा बैटरी का बादशाह? लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन ने बढ़ाई उत्सुकता
Realme भारत में अपनी P4 सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम Realme P4R 5G होगा. यह P सीरीज का पहला ‘R’-ब्रांडेड फोन होगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी लॉन्च की तारीख या फीचर्स की घोषणा नहीं की है लेकिन लॉन्च से पहले ही इसके स्पेसिफिकेशन्स और कीमत से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई है.
Launch
Realme P4R 5G के जल्द ही भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक रिलीज की तारीख की पुष्टि नहीं की है.
Segment
यह लगभग Realme P सीरीज का हिस्सा होगा और बजट या मिड-रेंज सेगमेंट में आ सकता है.
Model
लीक के अनुसार इस डिवाइस का मॉडल नंबर RMX5266 है.
Storage
यह तीन स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध हो सकता है: 4GB+128GB, 6GB+128GB, और 6GB+256GB.
Colors
संभावित रंग विकल्पों में Silver Glare, Titanium Glare, और Lavender Glare शामिल हैं.
Display
अफवाहों के अनुसार इस फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले हो सकता है.
Battery
इसमें 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की बैटरी हो सकती है.
Price
भारत में इसकी संभावित कीमत लगभग ₹22,999 होने का अनुमान है.