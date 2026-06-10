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8000mAh बैटरी का तूफान! Realme P4R 5G की एंट्री ने मचाया धमाल, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

यह एक नए बजट 5G स्मार्टफोन के बारे में है जिसे किफायती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इस डिवाइस में हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और मॉडर्न कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं. साथ ही इसमें काफी स्टोरेज, शानदार कैमरा सेटअप और लेटेस्ट सॉफ़्टवेयर का सपोर्ट भी मिलता है, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल और मनोरंजन, दोनों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है.


By: Anshika thakur | Published: June 10, 2026 2:38:01 PM IST

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Realme P4R 5G - Photo Gallery
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Launch & Pricing

Realme P4R 5G को भारत में ₹14,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है, जिससे यह बजट सेगमेंट में एक किफायती 5G स्मार्टफोन बन गया है.

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Display

इस स्मार्टफोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.8-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है, जो स्मूथ स्क्रॉलिंग और गेमिंग परफॉर्मेंस देता है.

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Processor

इसमें MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट है जो 6nm प्रोसेस पर बना है और इसमें Mali-G57 GPU शामिल है.

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Memory & Storage

इस डिवाइस में 8GB तक LPDDR4X RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है, साथ ही स्टोरेज को और बढ़ाने का विकल्प भी है.

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Rear Camera

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का AI प्राइमरी रियर कैमरा है जो डिटेल्ड फोटो और Full HD वीडियो कैप्चर कर सकता है.

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Front Camera

Realme P4R 5G में सेल्फी, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

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Battery & Charging

स्मार्टफोन में 8,000mAh की बड़ी बैटरी है और यह लंबे समय तक इस्तेमाल और तेजी से चार्जिंग के लिए 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

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Software & Features

यह Android 16 पर आधारित Realme UI 7.0 पर चलता है और इसमें 5G कनेक्टिविटी, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, IP65 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस, और 5300mm² वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं.

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