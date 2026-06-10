8000mAh बैटरी का तूफान! Realme P4R 5G की एंट्री ने मचाया धमाल, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

यह एक नए बजट 5G स्मार्टफोन के बारे में है जिसे किफायती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इस डिवाइस में हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और मॉडर्न कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं. साथ ही इसमें काफी स्टोरेज, शानदार कैमरा सेटअप और लेटेस्ट सॉफ़्टवेयर का सपोर्ट भी मिलता है, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल और मनोरंजन, दोनों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है.