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RCB vs KKR: क्या आरसीबी की चुनौती से निपट पाएगी केकेआर? हेड टू हेड में कौन आगे, कैसी रहेगी पिच

RCB vs KKR Match Report: IPL 2026 के 57वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे. यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेला जाएगा. कोलकाता की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है. रहाणे की टीम ने पिछले 4 मैचों में लगातार जीत हासिल की है. वहीं, आरसीबी की टीम लगातार 2 हार के बाद फिर से जीत की पटरी पर लौट आई है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. जानें इस मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स…


By: Ankush Upadhayay | Published: May 12, 2026 10:57:46 PM IST

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आरसीबी बनाम केकेआर. - Photo Gallery
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कब-कहां खेला जाएगा मैच?

आरसीबी बनाम केकेआर का मैच 13 मई यानी बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

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हेड टू हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों पर नजर डालें, तो केकेआर का पलड़ा भारी है. दोनों टीमों के बीच कुल 36 मैच खेले गए हैं. इनमें से 20 मुकाबले केकेआर ने जीते हैं, जबकि आरसीबी ने 15 मैच अपने नाम किए हैं.

पिच रिपोर्ट. - Photo Gallery
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पिच रिपोर्ट

यह मुकाबला रायपुर के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर मुंबई और आरसीबी का मैच खेला गया था. उस मैच में लो-स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबला देखने को मिला था. हालांकि इस मैदान को हाई-स्कोरिंग वाला माना जाता है, लेकिन आईपीएल में ऐसा देखने को नहीं मिला है. उम्मीद है कि फैंस को रायपुर में एक बार फिर रोमांचक मैच देखने को मिलेगा.

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प्वाइंट्स टेबल में कहां दोनों टीमें?

प्वाइंट्स टेबल पर नजर डालें, तो आरसीबी और केकेआर के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है. आरसीबी की टीम 11 मैचों में 7 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं, केकेआर की टीम 11 मैचों में सिर्फ 4 जीत के साथ 8वें पायदान पर है.

लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स. - Photo Gallery
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कहां देख सकेंगे लाइव?

आरसीबी बनाम केकेआर मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा फैंस JioHotar की एप और वेबसाइट पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे.

RCB की संभावित प्लेइंग XI. - Photo Gallery
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RCB की संभावित प्लेइंग XI

विराट कोहली, जैकब बेथेल/फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा. (इम्पैक्ट प्लेयर: रसिख सलाम)

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KKR की संभावित प्लेइंग XI

फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती. (इम्पैक्ट प्लेयर: मनीष पांडे)

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IPL 2026
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