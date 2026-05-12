RCB vs KKR: क्या आरसीबी की चुनौती से निपट पाएगी केकेआर? हेड टू हेड में कौन आगे, कैसी रहेगी पिच

RCB vs KKR Match Report: IPL 2026 के 57वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे. यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में खेला जाएगा. कोलकाता की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है. रहाणे की टीम ने पिछले 4 मैचों में लगातार जीत हासिल की है. वहीं, आरसीबी की टीम लगातार 2 हार के बाद फिर से जीत की पटरी पर लौट आई है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. जानें इस मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स…