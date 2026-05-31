IPL 2026 Finale Live Streaming: बेंगलुरु-गुजरात के बीच फिनाले की जंग को कैसे और कहां देखें लाइव? फ्री में मैच देखने की पूरी डिटेल यहां

RCB और GT के बीच फिनाले की जंग

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच फाइनल का मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. आरसीबी को डिफेंडिंग चैंपियन माना जाता है. वह आज ट्रॉफी हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी. अगर आज आरसीबी ये ट्रॉफी हासिल करने में कामयाब होती है, तो यह लगातार दूसरी बार ट्रॉफी हासिल कर लेगी. साथ ही वह मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के क्लब में सामिल हो जाएगी. जिनके हिस्से में लगातार दो बार ट्रॉफी आई है. आइए जानते हैं फिनाले का ये मुकाबला कब और कहां देख सकते हैं.