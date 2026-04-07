Home Loan Rates 2026: कौन-सा बैंक दे रहा सबसे सस्ता लोन? घर खरीदने वालों के लिए अहम खबर

सबसे सस्ते होम लोन देने वाले बैंक

मौजूदा दरों के अनुसार, कई सरकारी बैंक प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर होम लोन दे रहे हैं:



State Bank of India: 7.25% – 8.70%*

Bank of Baroda: 7.20% – 9.25%

Union Bank of India: 7.15% – 9.50%

Punjab National Bank: 7.20% – 9.10%

Bank of India: 7.10% – 10.25%

Canara Bank: 7.15% – 10.00%

UCO Bank: 7.15% – 9.25%

Bank of Maharashtra: 7.10% – 9.90%

Punjab & Sind Bank: 7.30% – 10.70%

(सोर्स- पैसा बाजार)